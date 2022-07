Exposition de photos sur la beauté du Vietnam au Laos

Une exposition mettant en valeur la beauté du Vietnam s’est ouverte le 18 juillet à Vientiane dans le cadre de la Semaine de la culture vietnamienne 2022 au Laos.

Lors de la cérémonie inaugurale de l'exposition. Photo ; VNA

Cet événement est organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) et le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme à l'occasion du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (5 septembre ) et des 45 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos (18 juillet).

Photo : VNA

Sont exposées 60 photos reflétant la culture et les paysages du Vietnam et la vie quotidienne de ses habitants, dont 21 prises par des reporters de VNA.

L'exposition présente également une collection d'Ao dai (robe longue traditionnelle du Vietnam) du designer Lan Huong.

Le membre du Bureau politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong, (gauche) et le vice-Premier ministre lao Sonexay Siphandone. Photo : VNA

S'exprimant lors de l'ouverture de l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a déclaré que l'organisation simultanée de la "Semaine de la culture vietnamienne au Laos" et de la "Semaine de la culture lao au Vietnam" pour célébrer les grandes événements des relations des deux pays est d'une grande importance, contribuant à consolider et à renforcer la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre eux.

Photo : VNA

C'est aussi l'occasion pour les deux pays de passer en revue la tradition d'amitié entre leurs Partis, leurs États et leurs peuples, et d'envisager l'avenir d'une coopération plus étroite et plus efficace.

L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin du 21 juillet. Après cela, la VNA présentera les photos au Centre culturel du Vietnam au Laos pour qu'elles soient utilisées comme documents pour la promotion et la diffusion de la relation bilatérale.- VNA/VI