Exposition de photos en l’honneur de la victoire de Diên Biên Phu

Les officiers et soldats lors de l'exposition. Photo: nhandan.vn

L'exposition photographique thématique "De Diên Biên Phu en 1954 à Hanoï - Diên Biên Phu aérien 1972" a été ouverte le 22 mars au Musée de la victoire historique de Diên Biên Phu, ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên (Nord-Ouest).

Cette exposition de 5 jours rentre dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954 - 7 mai 2014).

Elle comprend 150 photos réparties en trois sujets. Le premier ayant pour thème "La victoire de Diên Biên Phu en 1954", avec 60 photos. Le deuxième a pour thème "Hanoi - Diên Biên Phu aérien 1972" avec 50 photos. Le troisième, sur le thème "Hanoï - Diên Biên aujourd'hui", comprend 40 photos présentant la culture et les événements typiques de Hanoï et de la province de Diên Biên.

Durant 55 jours et nuits de combats acharnés, du 13 mars au 7 mai 1954, la campagne de Diên Biên Phu s’est clôturée par la victoire totale de l’armée vietnamienne. Deux mois plus tard, le 21 juillet 1954, s’en est suivie la signature des Accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

De 1954 à 1975, le Vietnam a été divisé en deux. Sous la direction du Parti, le peuple du Nord s’est en même temps évertué à construire le socialisme et s’est donné de la peine pour remplir son devoir de l’arrière-plan pour le grand front. Le peuple du Sud a continué sa lutte acharnée pour l’indépendance de la nation et la réunification du pays.

Avec l’esprit "Plutôt tout sacrifier que de perdre notre pays, jamais être esclaves" et "Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté", sur la base de la ligne directrice juste et créative du Parti, avec la force conjuguée de tout le peuple, l’armée et le peuple ont successivement vaincu toutes les stratégies de guerre des impérialistes américaines, libéré entièrement le Sud, réunifié le pays le 30 avril 1975. – VNA/VI