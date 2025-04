L'ambassade du Vietnam au Laos a inauguré le 22 avril une exposition de photos pour célébrer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025). Près de 300 invités ont assisté au vernissage.

L'exposition offre un panorama de près de 300 clichés légendés en vietnamien et en lao, parmi lesquels figurent 50 de l'Agence vietnamienne d'information, fruit du travail de reporters vietnamiens et étrangers. Ces images tissent un récit visuel poignant des événements marquants de la guerre de résistance pour la libération du Vietnam, culminant avec la Grande Victoire du Printemps 1975. Les visiteurs découvrent également des témoignages photographiques de l'Alliance spéciale de solidarité Vietnam-Laos, immortalisant les figures dirigeantes, les experts militaires volontaires et les citoyens des deux nations unis face à l'adversité.

L'exposition présente également les réalisations de la coopération entre le Vietnam et le Laos.

Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné l'importance historique de la Grande Victoire du Printemps 1975, une "victoire historique qui a complètement libéré le Sud, réunifié le pays et ouvert une nouvelle ère pour la nation, l'ère de l'indépendance, de l'unité et de l’édification du Vietnam socialiste".

L'exposition de photos au Laos sur la Libération du Sud et la Réunification nationale. Photo : VNA

Il a également rappelé les énormes conséquences laissées par la guerre et les efforts du peuple vietnamien pour les surmonter.

À cette occasion, le diplomate, au nom du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, a exprimé sa sincère gratitude et sa profonde reconnaissance pour la solidarité internationale, en particulier pour le soutien sans réserve et l'aide immense, sincère et entière que le Parti, l'État et le peuple lao ont apportés au Vietnam dans sa lutte passée pour la libération nationale, ainsi que dans son processus actuel d’édification et de défense nationales.

L'exposition se tient jusqu'au 30 avril 2025. - VNA/VI