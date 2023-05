Exposition de photo “Le bouddhisme et la paix”

Une exposition de photos intitulée “Le bouddhisme et la paix” s'est ouverte à Ho Chi Minh-Ville.

Des visiteurs lors de l'exposition. Photo : VNA

L’événement était organisé par l’Association des photographes de Hô Chi Minh-ville et l’Institut de recherche bouddhiste du Vietnam, à l’occasion du 60e anniversaire de l’immolation du bonze Thich Quang Duc (11 juin 1963).

L’exposition présente 138 photos sélectionnées sur 1.200 photos participant au concours “Le bouddhisme et la paix” qui a eu lieu du 31 mars au 15 mai.



Les oeuvres exposées mettent en exergue l’aspiration à la paix selon l’esprit du bouddhisme et dénoncent les crimes et les conséquences de la guerre.

Cette exposition durera jusqu'au 28 mai.

Le bonze Thich Quang Duc, né en 1897 dans la province de Khanh Hoa (Centre), était en 1963 président du Comité des rites liturgiques du Shanga du Vietnam.

En 1963, le Vietnam est coupé en deux : le Nord et le Sud. Ngô Dinh Diêm, seul maître du Sud, impose sa dictature et martyrise les bouddhistes.



Epuisé par cet acharnement, le Vénérable Thich Quang Duc décide de se sacrifier pour demander au pouvoir de Ngô Dinh Diem de mettre fin à la répression.



Accompagné d'autres bouddhistes, il s'immole le 11 juin 1963 au carrefour Lê Van Duyêt-Phan Dinh Phung devenu aujourd'hui le carrefour Nguyên Dinh Chiêu-Cach Mang Thang Tam.



En 1964, il a été nommé au titre religieux de bodhisattva. - VNA/VI