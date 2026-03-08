Exposition de peintures et de livres « L’âme vietnamienne en France »

Des visiteurs à l'exposition. Photo : VNA

Une exposition de peintures et de livres, placée sous le thème « L’âme vietnamienne en France », s’est tenue dans l’après-midi du 7 mars (heure locale) au centre culturel Marius Sidobre, dans le Val-de-Marne, région Île-de-France.



L'événement était organisé par le Club des amis des mers et des îles du Vietnam en France, en coordination avec l'association Huong Sac Vietnam – Europe. Il a rassemblé de nombreux intellectuels et artistes vietnamiens vivant en France, ainsi que des amis français de longue date attachés au Vietnam.

L’exposition a présenté plus de 30 œuvres picturales et plusieurs ouvrages retraçant différentes facettes du parcours d’intégration de la communauté vietnamienne en France, tout en exprimant la nostalgie et l’attachement profond envers le pays d’origine. Photo : VNA



L'exposition a présenté plus de 30 œuvres picturales et plusieurs ouvrages retraçant différentes facettes du parcours d'intégration de la communauté vietnamienne en France, tout en exprimant la nostalgie et l'attachement profond envers le pays d'origine.



L’atmosphère de l’exposition a été enrichie par des performances musicales traditionnelles vietnamiennes, créant un espace artistique où peinture, littérature et musique se sont rejointes pour faire vivre l’« âme vietnamienne » au sein de la communauté vietnamienne en France. - VNA/VI