Exposition de documents de presse français et internationaux sur les Accords de Paris

Dans le cadre des activités marquant le cinquantenaire de la signature des Accords de paix de Paris (27 janvier 1973 - 27 janvier 2023), l'Association historique de Verrières-le-Buisson organise, à la marie de cette ville, une exposition de documents de presse français et internationaux sur ces Accords, ainsi que de souvenirs de cet événement lié à la ville.

Via une vingtaine de grands panneaux présentant des documents de presse, des photos et des articles sur la guerre du Vietnam et les Accords de Paris, cette exposition, qui se tient jusqu’à fin janvier, a pour objectif de faire découvrir aux visiteurs des documents précieux, extraits d'une collection de centaines d'articles français et internationaux rassemblés dans le livre intitulé "1968-1973 - Verrières-le-Buisson, havre de paix", de plusieurs auteurs.

Des auteurs présentent le livre "1968-1973 - Verrières-le-Buisson, havre de paix", version complétée et republiée. Photo : VNA

Une partie de ce livre aborde une autre lutte acharnée, persistante et sans fin du peuple vietnamien, celle contre les conséquences délétères de l'agent orange déversé par l'armée américaine pendant la guerre au Vietnam.

Selon Jean-Marie Jacquemin, un des auteurs, l’ouvrage a été publié en 2013 à l’occasion du 40e anniversaire de la signature des Accords de Paris. Cette année, à l’occasion du cinquantenaire de cet événement historique, il a été complété et republié.

Pour rappel, la délégation du Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, conduite par la ministre des Affaires étrangères de l'époque et plus tard vice-présidente de la République socialiste du Vietnam, Nguyên Thi Binh, fut logée durant la période de négociations, de 1968 à 1973, au 17, rue Cambacérès dans la ville de Verrières-le-Buisson.

Une plaque commémorative a été placée devant la maison il y a 10 ans, à l'occasion du 40e anniversaire de la signature des Accords de paix de Paris.-VNA/VI