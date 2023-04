Exposition de 120 photos sur les relations de coopération Vietnam-France dans divers domaines

Une exposition de photos sur les relations Vietnam-France et leur coopération décentralisée dans divers domaines a eu lieu vendredi matin 14 avril à l'hôtel Mélia, à Hanoï.

Délégués à l'exposition. Photo: VNA

120 photos ont été exposées dans un ordre chronologique, présentant les jalons des relations de coopération entre les deux pays, ainsi que des activités de coopération entre les localités vietnamiennes et françaises.



Après le vernissage de l'exposition, les délégués ont assisté à la séance d'ouverture des 12es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne ayant pour thème "Pour le développement durable et inclusif".

Le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques en avril 1973. Depuis 1975, les relations Vietnam-France ont été renforcées sur divers aspects, avec comme jalon important la visite du Premier ministre Pham Van Dong en France en avril 1977. Pendant les années 1980, lorsque le Vietnam était sous embargo, la France était le seul pays occidental à maintenir ses relations avec le Vietnam à travers la coopération scientifique et technique ainsi que les échanges culturels.



Depuis 1989, la France a apuré des dettes et aidé le Vietnam à régler des dettes avec les pays membres du Club de Paris. En février 1993, le président français François Mitterrand est devenu le premier dirigeant occidental à se rendre au Vietnam depuis 1975.