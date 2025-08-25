Exposition : 80 ans d’histoire et de réalisations du Vietnam

Du 28 août au 5 septembre, l’exposition des réalisations du pays se tiendra au Centre national des expositions, dans la commune de Dông Anh, à Hanoï. Cet événement, d’une ampleur exceptionnelle, honorera les avancées accomplies par le pays depuis 80 ans.

Placée sous le thème “80 ans de marche pour l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur”, l’exposition des réalisations nationales pour célébrer le 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) ouvrira gratuitement ses portes au public de 09h00 à 22h00, du 28 août au 5 septembre, au Centre national des expositions, basé sur la route Truong Sa-Nôi Bài, commune de Dông Anh, Hanoï.

Selon le programme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, 6.000 délégués assisteront à la cérémonie d’ouverture, le matin du 28 août, et un nombre équivalent participera à la clôture, prévue le soir du 5 septembre. Les deux cérémonies seront retransmises en direct sur la Télévision nationale du Vietnam et la Radio nationale la Voix du Vietnam.

Un événement majeur de l’année en cours

Soulignant la portée de cet événement politico-culturel, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, précise : “Ce sera l’occasion, pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, de revenir sur les 80 années de lutte pour l’indépendance, de défense et d’édification du pays, sous la direction du Parti communiste du Vietnam”. Bon nombre de ministères et de secteurs, toutes les 34 provinces et villes du pays, ainsi que de nombreux groupes économiques et entreprises de premier plan participeront à l’exposition.

L’événement mettra en lumière les réalisations nationales dans des domaines variés : industrie et technologies, investissement et commerce, agriculture et développement rural, défense et sécurité, relations extérieures, santé, éducation, culture, sports et tourisme. L’accent sera mis sur la culture vietnamienne, le pays et son peuple, en valorisant une tradition millénaire de 4.000 ans, la diversité des 54 ethnies nationales, les ressources naturelles et spécialités régionales du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que les ouvrages architecturaux emblématiques à travers le pays. Des spectacles d’arts traditionnels, des projections de films, des conférences et des séminaires, ainsi que des rencontres avec des artistes et personnalités de renom viendront enrichir le programme.

“L’un des points forts de cet événement réside dans l’application de technologies modernes et la présentation de nombreuses idées scénographiques créatives, proposées pour la première fois dans une exposition d’envergure nationale. La réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les écrans tactiles interactifs, les maquettes 3D et les projections multimédias seront intégrées de manière homogène dans les espaces d’exposition, permettant au public non seulement d’observer, mais aussi d’interagir directement, de découvrir et de vivre l’expérience”, détaille M. Dông.

Et de citer un exemple qu’est la carte numérique de données des 34 nouvelles provinces et villes du Vietnam. “C’est un produit technologique inédit, présenté au public lors de cette exposition. Il vise à mettre en valeur les résultats positifs de la rationalisation de l’appareil administratif à tous les niveaux, menée avec succès par notre Parti et notre État”, ajoute-t-il.

La capitale Hanoï disposera d’un pavillon dans l’espace “Province riche - Nation forte”, conçu avec un design moderne, des technologies numériques et des effets visuels et sonores. Une maquette du Schéma directeur de la capitale jusqu’en 2045, avec une vision à l’horizon 2065, y sera dévoilée, illustrant l’orientation vers une ville verte, intelligente, durable et culturellement riche.

Une ferveur déjà palpable chez les habitants

L’événement suscite déjà un vif enthousiasme parmi les habitants. De nombreux Hanoiens attendent avec hâte son inauguration. Lê Xuân Dào, domicilié dans la commune de Đông Anh, confie : “Nous comptons les jours pour pouvoir admirer de nos propres yeux les réalisations du pays. Ce n’est pas seulement une exposition, c’est aussi une occasion pour chacun de se souvenir de l’histoire, de rendre hommage aux générations précédentes et de nourrir la fierté nationale”. C’est aussi le souhait commun des habitants de Dông Anh, qui constatent les transformations locales stimulées par l’attrait des événements organisés dans le cadre de l’exposition.

Les jeunes y voient aussi une opportunité d’apprentissage, une occasion d’acquérir des connaissances en histoire, en culture, en sciences et technologies, ainsi que de découvrir les nouvelles tendances de développement. Doàn Mai Chi, étudiante à l’Université nationale d’économie, témoigne : “Nous souhaitons expérimenter les applications technologiques, les modèles interactifs et nous renseigner sur les projets d’aménagement futur du pays et de la capitale”.

Le Centre national des expositions qui s’étend sur plusieurs centaines de milliers de mètres carrés aux normes internationales est appelé à devenir le nouvel emblème de la capitale, Hanoï, avec pour point d’orgue le gigantesque hall Kim Quy à l'image de la tortue. Photo : VNA/CVN

L’exposition s’annonce comme un moment phare du calendrier culturel et politique de 2025, renforçant la confiance, la fierté nationale, et la volonté commune de bâtir un Vietnam prospère et heureux dans la nouvelle ère.

Le Centre national des expositions à Đông Anh, qui accueillera l’événement, s’étend sur plusieurs centaines de milliers de mètres carrés aux normes internationales, pouvant abriter simultanément expositions, conférences, spectacles artistiques et événements en plein air. Il fait partie des 89 projets inaugurés à l’occasion de la Fête nationale. Il comprend un bâtiment couvert à l’effigie du Génie Kim Quy (Tortue d’or), avec neuf zones thématiques couvrant plus de 130.000 m², quatre parcs d’exposition extérieurs totalisant 20,6 ha, ainsi que deux autres bâtiments plus petits, accompagnés de divers ouvrages annexes. Il s’agira de la première grande exposition organisée dans ce site, affirmant le rôle central de Hanoï comme capitale culturelle, politique et touristique du pays.

Lancer et inaugurer 250 projets pour célébrer la Fête nationale

Le 19 août, 89 projets ont été inaugurés et 161 ont été démarrés simultanément à travers le pays, soit 250 ouvrages au total. Ces initiatives visent à célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale (2 septembre). Parmi les ouvrages inaugurés figurent le Centre national des expositions à Dông Anh (Hanoï), la centrale thermique de Quang Trach 1 (province de Quang Tri, Centre), l’autoroute Vung Ang - Bùng (provinces de Hà Tinh et Quang Tri, Centre) et le projet du pont Rach Miêu 2 (province de Dông Thap, Sud).

Les travaux lancés sont le Centre de recherche et de développement du groupe Viettel dans le Parc de haute technologie de Hoa Lac à Hanoï, le complexe commercial et de loisirs Danang Downtown (Dà Nang, Centre) et le nouveau quartier urbain de Phuoc Vinh Tây (Tây Ninh, Sud). Le ministère de la Police a également lancé les travaux de l’aéroport international de Gia Binh (province de Bac Ninh, Nord), avec une capacité estimée à 30 millions de passagers et 1,5 million de tonnes de fret par an d’ici 2030. -CVN/VNA/VI