Exportations de riz en hausse de 5 % en volume durant les deux premiers mois de 2026

Photo d'illustration : VNA

Le Vietnam a exporté environ 640 000 tonnes de riz en février, pour une valeur de 289,4 millions de dollars, selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.



Au cours des deux premiers mois de l’année, les exportations de riz ont atteint 1,3 million de tonnes, pour une valeur de 599,3 millions de dollars, soit une hausse de 5 % en volume mais une baisse de 11,2 % en valeur par rapport à la même période l’an dernier.



Le prix moyen à l’exportation durant la période janvier-février était estimé à 464,1 dollars la tonne, soit une diminution de 15,4 % sur un an.



Les Philippines sont restées le principal marché d’exportation du riz vietnamien, représentant 47,6 % des exportations totales. La Chine et le Ghana suivent avec des parts respectives de 18,3 % et 8,9 %.



Par rapport à la même période l'an dernier, la valeur des exportations vers les Philippines a progressé de 17,6 %, tandis que les expéditions vers la Chine ont été multipliées par 5,8. En revanche, les exportations vers le Ghana ont reculé de 31 %.



Parmi les 15 principaux marchés d'exportation, les exportations de riz ont enregistré la plus forte croissance en Chine, avec une multiplication par 5,8, tandis que les exportations vers la Côte d'Ivoire ont connu la plus forte baisse, de 90,9 %.



Selon les exportateurs, le riz vietnamien à 5 % de brisures se négocie actuellement à 365 dollars la tonne, un prix inchangé par rapport à la semaine précédente. L'activité commerciale a ralenti, les acheteurs anticipant une nouvelle baisse des prix, tandis que l'offre intérieure augmente en raison du pic de la récolte d'hiver-printemps.



Des données préliminaires indiquent que les ports du sud ont traité plus de 382 000 tonnes de riz en février, principalement à destination des Philippines et des marchés africains. Bien que le conflit au Moyen-Orient n'ait pas affecté directement les exportations de riz vietnamien vers l'Afrique, les négociants signalent une hausse significative des coûts de transport due à l'augmentation des primes d'assurance et du prix du carburant. - VNA/VI