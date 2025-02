Exportations de produits agrico-sylvicoles et aquatiques en baisse légère en janvier

La valeur des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en janvier a atteint 5,08 milliards de dollars, en baisse de 4,9% par rapport à la même période en 2024, a annoncé le 6 février à Hanoi le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Plus précisément, la valeur des exportations de produits agricoles a atteint 2,64 milliards de dollars, en baisse de 6,2% ; celle des produits d’élevage de 39 millions de dollars (-9,3 %), celle des produits aquatiques de 750 millions de dollars, en hausse de 0,3 % et celle des produits sylvicoles de près de 1,5 milliard de dollars, en baisse de 4,8%.

Dans le groupe des produits agricoles, de nombreux principaux produits d'exportation ont vu leur valeur diminuer par rapport à la même période en 2024. En règle générale, la valeur des exportations de fruits et légumes est estimée à 400 millions de dollars, en baisse de 18,1 %, celle de riz de 500.000 tonnes, d'une valeur de 308 millions de dollars, en baisse de 10,4% en valeur.

Certains produits connaissent encore une hausse de la valeur à l'exportation comme le café, estimé à 140.000 tonnes pour 763 millions de dollars, en hausse de 5% en valeur par rapport à la même période en 2024. Le prix moyen à l'exportation du café en janvier 2025 est estimé à 5.450 dollars/tonne, en hausse de 78,5% par rapport à la même période en 2024.

De même, les exportations de caoutchouc ont atteint 180 000 tonnes pour une valeur de 341 millions de dollars, en baisse de 14,5 % en volume, mais en hausse de 14,6 % en valeur. L'Asie est le plus grand marché d'exportation des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, avec une part de marché de 47,9 %. Les deux plus grands marchés suivants sont les Amériques et l'Europe, avec des parts de marché respectives de 23,8 % et 11,4 %. Les parts de marché de l'Afrique et de l'Océanie sont respectivement de 1,8 % et 1,5 %.

En janvier 2025, la valeur des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers les Amériques, l’Asie et l’Europe a atteint respectivement 1,21 milliard de dollars (-3,5 %), 2,43 milliards de dollars (-1,8%) et 577 millions de dollars (-16,2%).

Dans le même temps, les exportations vers l’Afrique ont augmenté de 31,3 % et vers l’Océanie de 0,2 %.

Les exportations vers les États-Unis, la Chine et le Japon représentent respectivement 21,9 %, 21,5 % et 6,6 %. Il s’agit des trois plus grands marchés d’exportation de produits agricoles, forestiers et de la pêche du Vietnam.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a également déclaré qu'en janvier 2025, la valeur totale des importations de ces produits est estimée à 3,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,9 % par rapport à la même période en 2024. Cela comprend une valeur des importations de produits agricoles de 2,4 milliards de dollars, de produits aquatiques de 300 millions de dollars et de produits sylvicoles de 243 millions de dollars.

En 2024, la valeur totale des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam avait atteint un niveau record de 62,5 milliards de dollars, soit une hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Pour 2025, ce chiffre devrait atteindre, voire dépasser, l'objectif fixé entre 64 et 65 milliards de dollars.. -VNA/VI