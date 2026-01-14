Expert indonésien : Le Vietnam, un modèle de croissance durable et inclusive à l'approche du 14ᵉ Congrès du PCV

Le Vietnam, un modèle de croissance durable et inclusive. Photo: VNA

Les succès obtenus par le Vietnam après 40 ans de Renouveau (Dôi Moi), notamment au cours du dernier quinquennat, confirment la justesse de sa trajectoire de développement et l’efficacité de la gouvernance du Parti communiste du Vietnam (PCV). C'est ce qu'a estimé Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d’études de l’Asie du Sud-Est (CSEAS) d'Indonésie, à l’approche du 14ᵉ Congrès national du Parti prévu du 19 au 25 janvier 2026.

Dans un contexte mondial marqué par une concurrence accrue entre grandes puissances et de fortes incertitudes économiques, la capacité du Vietnam à préserver sa stabilité politique, à maintenir une croissance élevée et à approfondir son intégration internationale constitue, selon lui, une réussite notable pour un pays en développement.

L’expert indonésien a estimé que le Vietnam avait réussi sa transition d’une économie centralisée vers une économie de marché à orientation socialiste, tout en s’intégrant de plus en plus profondément à l’économie mondiale. Il a souligné que le pays constituait "un exemple emblématique démontrant que des réformes progressives, la stabilité politique et une vision à long terme peuvent générer une croissance durable et inclusive".

Au cours de la période récente, l’économie a enregistré une croissance moyenne de 6,3 % par an, avec un pic remarquable de 8,02 % en 2025, portant le PIB à plus de 514 milliards de dollars et le revenu moyen par habitant à environ 5 000 dollars.

Le dynamisme du commerce extérieur, dont le volume a atteint environ 930 milliards de dollars en 2025, ainsi que la forte reprise du tourisme, avec plus de 21,5 millions de visiteurs internationaux, témoignent de l’attractivité croissante du pays.

Parallèlement, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de développement humain et de protection sociale. Le chercheur cite notamment un taux de pauvreté ramené à 1,3 %, une couverture d’assurance maladie atteignant environ 95 % et un indice de développement humain (IDH) porté à 0,766.

Sur le plan international, le Vietnam est de plus en plus reconnu comme un partenaire stable, fiable et responsable. Veeramalla Anjaiah s’est déclaré convaincu que le 14ᵉ Congrès du Parti continuerait à définir des orientations stratégiques appropriées, permettant au Vietnam de saisir pleinement les nouvelles opportunités, de surmonter les défis et de concrétiser l’objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et d’intégrer le groupe des pays à revenu élevé à l’horizon 2045. -VNA/VI