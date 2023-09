Exercices intégrés pour de futurs soldats de la paix de l’ONU

Le Programme d'évaluation des capacités des futurs soldats de la paix des Nations Unies du Groupe de travail d'experts de l'ADMM sur les opérations de maintien de la paix, cycle 4 (2021-2023), coprésidé par le Vietnam et le Japon, se tient au Centre de formation militaire national 4, à Hanoï.

Scénario d'un exercice intégré: un officier de génie militaire blessé à un cause d'un engin explosif laissé par la guerre. Photo: qdnd.vn

C'est une activité dans le cadre de la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN-Plus (ADMM+). Dans le programme, des observateurs militaires, des officiers de génie militaire et des médecins militaires ont participé à des exercices intégrés pour renforcer les capacités de réponse aux situations d'urgence.



Selon le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, ces exercices aident les officiers à améliorer, entre autres, leur compréhension des engins explosifs laissés par la guerre et leurs capacités de réagir et de les traiter de manière appropriée.

Selon le médecin militaire vietnamien Nguyen Quang Chiên, les exercices intégrés ont une signification importante et pratique, complétant les cours théoriques du processus de formation, aidant les futurs soldats à mieux comprendre les directives et les normes des Nations Unies sur l'assurance sanitaire dans les zones de mission, ainsi que la coordination entre les forces dans l'exécution des tâches sur le terrain.



La lieutenante-colonelle indienne Kusum Khati a estimé que les exercices constituaient une bonne préparation pour les forces avant leur déploiement sur le terrain, les aidant ainsi à comprendre les situations susceptibles de se produire et à savoir comment y faire face.