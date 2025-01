Exemption de visa Vietnam-Biélorussie: un jalon important dans la coopération bilatérale

Cérémonie de signature. Photo: Ministère des Affaires étrangères

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, et le vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, Evgeny Chestakov, ont signé le 8 décembre 2023 un accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires des deux pays, qui entrera en vigueur le 30 janvier prochain.



Selon l'accord, les citoyens des deux pays titulaires de passeports ordinaires pourront séjourner dans le pays de destination sans visa pendant une période de 30 jours pour chaque entrée et la durée totale du séjour sur le territoire de l'autre pays ne pourra pas dépasser 90 jours dans un délai d'un an.



La signature de cet accord constitue une démonstration claire d'une nouvelle étape dans les relations d'amitié traditionnelles entre les deux pays, ainsi que l'ouverture de nombreuses opportunités pour une coopération plus approfondie dans divers domaines.



Il reflète les efforts du gouvernement vietnamien pour faciliter l'accès des touristes étrangers en général, et des Biélorusses en particulier, au Vietnam, contribuant au développement de l'industrie sans fumée, renforçant la coopération, les échanges culturels et promouvant les relations bilatérales dans divers domaines.

Il montre également la volonté du Vietnam d'établir des mécanismes d'entrée et de sortie appropriés basés sur la réciprocité et l'exemption de visa bilatérale avec les pays partenaires, afin de faciliter la circulation des citoyens.



Le Vietnam et la Biélorussie ont signé un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels en 1993. Depuis 2015, les citoyens biélorusses (quel que soit le type de passeport) bénéficient d'une exemption de visa unilatérale lors de leur entrée au Vietnam. -VNA/VI