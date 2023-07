Excellentes opportunités de promouvoir la coopération économique entre le Vietnam et l'Egypte

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a effectué une visite officielle en République arabe d'Égypte du 25 au 27 juillet pour approfondir davantage les relations de coopération bilatérales dans les domaines politique et économique, commercial, culturel.

Cette visite a donné des résultats positifs, substantiels et complets, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Il s'agit d'une activité célébrant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette visite contribue à renforcer l'amitié et la confiance traditionnelles avec l'Égypte, un partenaire de premier plan du Vietnam dans la région Moyen-Orient - Afrique du Nord. La visite a créé une forte impulsion, promouvant les relations de coopération intégrale entre le Vietnam et l'Égypte.

Les deux parties ont convenu d'une série de mesures importantes pour contribuer à renforcer les échanges de marchandises entre les deux pays dans les temps à venir et s'efforcent de porter bientôt le chiffre d'affaires du commerce bilatéral d'environ 600 millions de dollars en 2022 à 1 milliard de dollars dans les temps à venir, a fait savoir Ha Kim Ngoc.

Lors de cette visite, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a eu le premier contact de haut niveau avec les dirigeants de la Ligue arabe (LA) basé au Caire.

Il s'agit d'une étape importante qui contribue à rendre plus efficace et plus substantielle la coopération entre le Vietnam et la LA en général et les 22 pays membres de la fédération. Les États membres de la LA comptent 500 millions d'habitants et un produit intérieur brut (PIB) de plus de 7.000 milliards de dollars.

Selon le vice-ministre Ha Kim Ngoc, le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hô Diên a déclaré que les deux parties étudient la possibilité d'entamer des négociations sur un accord de libre-échange (ALE) bilatéral entre le Vietnam et l'Égypte, et que la prochaine étape pourrait être une accord de protection des investissements entre les deux pays.

C'est un moment important pour les deux parties pour mettre en œuvre les accords signés. Les deux parties ont également renforcé la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux et intensifié la coopération entre l'ASEAN et la LA, notamment que le ministère vietnamien des Affaires étrangères a signé un accord avec le secrétariat de la LA pour promouvoir la coopération dans des domaines d'intérêt commun. -VNA/VI