Examens de sanctions disciplinaires contre de responsables de Ben Tre, Dak Nong et Ha Nam

La Commission centrale du contrôle du Parti a tenu les 16 et 17 août à Hanoï sa 31e réunion, sous l’égide de son président Tran Cam Tu, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti.

La 31e réunion de la Commission centrale du contrôle du Parti à Hanoï. Photo : VNA

Lors de cette réunion, la commission a examiné et conclu un certain nombre de contenus.

La commission a fait rapport et proposé au Bureau Politique d'examiner et de décider d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Le Duc Tho, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti de la province de Ben Tre. La commission a constaté que Le Duc Tho avait gravement violé les réglementations du Parti et la loi de l'État, les réglementations sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple dans la déclaration et la transparence de ses actifs et revenus, dans l’explication malhonnête et incomplet de l'origine et des fluctuations de ses actifs, sans conformité aux réglementations. Ses violations ont porté atteinte à la réputation du Parti et de l’individu.

En ce qui concerne les violations susmentionnées, la commission a aussi demandé au Comité chargé des affaires du Parti de la Banque d'État et aux organisations concernées de diriger et d'ordonner de remédier aux violations et lacunes signalées ; d’examiner, de prendre en compte la responsabilité et de sanctionner les organisations et les individus concernés, et puis rendre compte des résultats à la commission.

La commission a fait rapport et a proposé au Bureau Politique d'examiner et de décider d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Dieu K'ré, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti

de la province de Dak Nong. Dieu K'ré a violé la qualité morale et le mode de vie, les réglementations sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, ce affectant la réputation de l’organisations du Parti et de l’individu.

La commission a aussi proposé au Secrétariat du Parti d'examiner et de sanctionner Pham Gia Luat, ancien membre du Comité central du Parti de la province de Ha Nam et ancien directeur du Service provincial du travail, des invalides et des affaires sociales. Il s'était dégradé en termes d’idéologie politique, de morale et de mode de vie ; a violé les réglementations du Parti et la loi de l'État ; violé les réglementations sur ce que les membres du Parti ne doivent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple dans la mise en œuvre des projets d'investissement, la gestion et l'utilisation financière ; dans l’exploitation et la consommation des ressources minérales, ce entraînant de très graves conséquences, de lourdes pertes pour le budget de l'État, de traitement de nombreux cadres et membres du Parti, ce portant atteinte à la réputation de l’organisation du Parti et d’agences gestionnaires locaux.

Lors de cette réunion, la commission a examiné et réglé la dénonciation d'une affaire ; discuté et donné des avis sur le projet de processus d'examen et d’application des sanctions

disciplinaires à l’encontre des organisations et membres du Parti contrevenants, le processus de règlement de la dénonciation du Bureau politique et du Secrétariat du Parti, et examiné et décidé d'autres questions importantes.