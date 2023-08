EVFTA : la porte est largement ouverte pour les marchandises vietnamiennes exportées vers l’UE

Ces derniers temps, le Vietnam a réussi à faire pénétrer un certain nombre de ses produits agricoles sur le marché de l'Union européenne (UE), en particulier le riz. Selon Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam auprès de Belgique et de l'UE, la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), entré en vigueur le 1er août 2020, est l'un des facteurs importants menant à ce résultat.

Tran Ngoc Quan, conseiller commercial du Vietnam auprès de Belgique et de l'UE. Photo : VNA

Échangeant avec un correspondant de l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA) à Bruxelles, M. Tran Ngoc Quan a déclaré qu'en moyenne, l'UE importe de 1,7 à 2 millions de tonnes de riz chaque année. Cet article fait partie du groupe bénéficiant d’une imposition de 0% selon le contingent tarifaire spécifié dans l'EVFTA. Ainsi, c'est une belle opportunité pour le Vietnam s'il respecte les normes de ce marché. L’an dernier, le Vietnam a exporté 97.000 tonnes vers l'UE, soit une hausse de 65% par rapport à 2021.

Pour les produits agricoles, le taux d'imposition de nombreux articles a été réduit à 0% dès l'entrée en vigueur de l'EVFTA ou diminuera progressivement jusqu'à 0% d'ici 3 à 5 ans. M. Tran Ngoc Quan a affirmé que c'est l'un des grands avantages pour les produits agricoles vietnamiens entrant sur le marché de l'UE.



Après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'UE s'est développé au cours des 2 dernières années et c'est un signal positif, a affirmé M. Tran Ngoc Quan. Le Vietnam augmentera ses exportations vers l'Europe et ce qui créera également les conditions pour que ce continent augmente ses exportations vers le Vietnam.



Outre les avantages que l'EVFTA apporte à l'exportation de marchandises vietnamiennes vers l'Europe, M. Tran Ngoc Quan a également mentionné les difficultés auxquelles tous les produits et tous les pays sont confrontés. Ce sont des exigences de plus en plus strictes de l'UE en termes de qualité, de durabilité, de protection de l'environnement, de cycle de vie des produits, de réglementations en matière de sécurité alimentaire... Le conseiller commercial vietnamien en Belgique et à l'UE a déclaré qu'il s'agissait d'énormes défis pour les entreprises désireuses de pénétrer ce marché.



Selon le conseiller Tran Ngoc Quan, pour surmonter de tels défis et répondre aux normes de l'UE, le Vietnam doit passer d'une production de masse peu qualitative à des produits à haute valeur ajoutée, à niveau élevé de durabilité. En outre, si le Vietnam combine le maintien des exportations actuelles et la réorientation progressive de certaines parties de la production au service de l'exportation vers le développement durable, le pays pourra accéder au marché européen de manière durable.