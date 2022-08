EVFTA, catalyseur pour les exportations vietnamiennes

L’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) est officiellement entré en vigueur en août 2020, dans un contexte où le Vietnam et l'UE étaient confrontés aux défis de l'épidémie de Covid-19. Cependant, deux ans après son entrée en vigueur, cet accord a abouti à des résultats positifs. Il est considéré comme l'un des plus efficacement utilisés par les entreprises.

La première année après l’entrée en vigueur de l'EVFTA (d'août 2020 à fin juillet 2021), les exportations vietnamiennes vers l'UE ont atteint 39,75 milliards de dollars, en hausse de 6,2% comparé à la période avant l’accord; les importations, 16,51 milliards de dollars (+24%).

Pour la deuxième année (d'août 2021 à fin mai 2022), les exportations vietnamiennes se sont élevées à 36,8 milliards de dollars, en hausse de 39,17% en rythme annuel; les importations, 13,94 milliards de dollars, en baisse de 32%.

On peut dire que c’était grâce en grande partie à l’EVFTA que les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’UE ont pu maintenir leur dynamique de croissance dans le contexte de perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales à cause du COVID-19, a déclaré Luong Hoang Thai, chef du Département de politiques commerciales multilatérales du ministère de l’Industrie et du Commerce.

En 2021, le Vietnam s’est classé au 11e rang des plus grands pays exportateurs vers l'UE. Parmi les pays asiatiques, le Vietnam état classé derrière la Chine, le Japon, la République de Corée et l'Inde. Cela montre la position du Vietnam sur ce marché exigeant.

Pour les produits agricoles vietnamiens, l’UE est actuellement le 3e plus grand débouché.

Selon Trân Van Công, conseiller agricole du Vietnam en Europe, ce sont les fruits et légumes qui ont le plus grand potentiel. Chaque année, l'UE dépense environ 120 milliards de dollars pour importer des fruits et légumes. Mais la valeur des exportations vietnamiennes de fruits et légumes vers l'UE n'a atteint que 194 millions de dollars en 2021, ce qui représente une très petite part de marché.

De son côté, le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a souligné que le Vietnam et l’UE disposaient toujours de grands potentiels pour développer le commerce dans ce secteur.

L’EVFTA est un accord de libre-échange de nouvelle génération entre le Vietnam et l'UE. Il s'agit d'un accord complet et de haute qualité qui garantit des avantages équilibrés pour les deux parties. Il est entré en vigueur le 1er août 2020.