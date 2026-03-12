Evénement pour l’inclusion et l’autonomisation des jeunes en situation de handicap

Pham Van Thành (à gauche), président de l'Association vietnamienne des jeunes handicapés, signe des accords de coopération avec JMB Vietnam et InfoRe Technology pour financer 100 000 bourses de formation à l'utilisation des outils d'IA sur la plateforme LuyenAI.vn. Photo : VNA

L’Association vietnamienne des jeunes en situation de handicap a annoncé, le 11 mars, l’organisation du « Festival INSPIRE 2026 », en réponse à la Journée nationale des personnes handicapées au Vietnam (18 avril).



Cet événement vise à promouvoir les valeurs humanistes, à encourager la participation sociale des personnes en situation de handicap et à soutenir la communauté vietnamienne qui compte plus de huit millions de personnes handicapées.



Le festival se tiendra à l’Île des souvenirs de Hoi An, dans la province de Quang Nam. Il est organisé pour célébrer le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et en prévision du 95e anniversaire de la fondation de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ainsi que du 70e anniversaire de la Fédération de la jeunesse vietnamienne.



Le président de l’Association vietnamienne des jeunes en situation de handicap, Pham Van Thanh, a indiqué que Đà Nẵng avait été choisie comme ville hôte principale de la région Centre pour l’édition 2026.



Le festival sera associé au spectacle artistique de grande envergure « Hoi An Memories », qui retrace l’histoire et le développement culturel de Hoi An à travers différentes périodes. Cette combinaison promet d’offrir un moment marquant et original, tout en véhiculant des messages d’inclusion et de créativité au sein de la communauté.



Un moment important du programme sera le dialogue intitulé « Les Inspirateurs – Le soutien aux familles sur le chemin de la résilience », au cours duquel des familles exemplaires et des personnalités inspirantes partageront leurs expériences face aux difficultés et transmettront des messages de compassion, de compréhension et de responsabilité collective pour bâtir une société plus inclusive et plus humaine.



Le festival se veut également une plateforme visant à libérer le potentiel humain en plaçant les personnes en situation de handicap au cœur du processus de développement. Plutôt que d’être considérées uniquement comme des bénéficiaires d’aide, elles sont encouragées à devenir des acteurs actifs et créatifs de la société.



Le programme ambitionne par ailleurs de créer un réseau durable permettant de développer des initiatives de soutien aux personnes en situation de handicap et de diffuser largement les modèles d’inclusion efficaces. Il est considéré comme le point de départ d’une stratégie à long terme visant à renforcer l’accompagnement et à promouvoir le rôle des personnes handicapées dans la nouvelle phase de développement du pays.



L’événement offrira également un espace de dialogue entre les organismes publics, les organisations sociales, les entreprises, les organisations internationales et les médias afin de mobiliser des ressources et de bâtir un écosystème de soutien global et durable pour les personnes handicapées.



Grâce à des initiatives dans des domaines tels que le numérique, l’éducation et la formation, l’emploi durable, la culture et les arts ainsi que les connaissances sociales, le programme vise à lever les obstacles liés à la sensibilisation, à l’accessibilité et aux opportunités de moyens de subsistance à long terme.



À cette occasion, l’association a également annoncé la création du « Prix de l’Inspiration », destiné à récompenser les personnes, les familles et les organisations ayant apporté des contributions significatives et durables au soutien des personnes handicapées dans leurs études, leur travail et leur vie quotidienne. Une publication accompagnant l’événement, rassemblant des témoignages et des expériences en matière d’accompagnement des personnes handicapées, sera également publiée afin de partager les connaissances et de mettre en lumière des exemples inspirants. – VNA/VI