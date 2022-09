Evaluation d'un projet financé par le Canada en faveur des femmes ethniques à Lai Chau

Une réunion a eu lieu dans la province montagneuse de Lai Chau (Nord) le 21 septembre pour examiner la mise en œuvre locale du projet "Faire progresser l'autonomisation économique des femmes au Vietnam - AWEEV" financé par le Canada.

Cette réunion hybride a été organisée conjointement par le Comité populaire provincial de Lai Chau, l'ambassade du Canada et CARE International au Vietnam.



Le projet AWEEV (Advancing Women's Economic Empowerment in Vietnam), de près de 4,6 millions de dollars canadiens, vise à aider plus de 2.600 femmes et hommes issus des minorités ethniques dans six communes du district de Quang Binh à Ha Giang et trois communes du district de Tam Duong à Lai Chau sur une période de quatre ans.



À Lai Chau, le projet investit plus de 13 milliards de dongs dans les communes de Ban Bo, Then Sin et Binh Lu. À ce jour, un montant de près de 1,9 milliard de dongs de cette somme a été décaissé.

Des habitants du village de Phin Chai, commune de Giang Ma, district de Tam Duong (Lai Chau), plantent des herbes pour avoir une source de nourriture verte pour le bétail. Photo: VNA

Le projet s'efforce de réduire le fardeau et l'inégalité entre les genres en ce qui concerne les soins et les travaux ménagers non rémunérés, d’établir trois réseaux pour soutenir les pauvres, les résidents ruraux et les minorités ethniques...

Brian Allemekinders, représentant de l'ambassade du Canada au Vietnam, a déclaré que l'AWEEV vise à promouvoir les droits économiques, en particulier pour les femmes pauvres des zones rurales et des minorités ethniques au Vietnam et à accroître la participation des femmes aux activités économiques rémunérées.



Selon Le Kim Dung, responsable de CARE International au Vietnam, CARE écoute toujours les opinions des partenaires pendant le processus de mise en œuvre du projet pour faciliter les activités du projet. -VNA/VI