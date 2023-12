Évacuation de citoyens vietnamiens des zones de guerre du Nord du Myanmar

Conformément aux directives du gouvernement, le 4 décembre, le ministère des Affaires étrangères a coordonné avec le ministère de la Sécurité publique, les agences nationales compétentes et les pays partenaires pour évacuer 338 citoyens vietnamiens bloqués dans les zones de combat du Nord du Myanmar vers le pays en toute sécurité.

Afin de mettre en œuvre la politique humanitaire de l'État du Vietnam et d'assurer une sécurité maximale des citoyens, tous les frais de rapatriement des citoyens sont payés par le gouvernement.

Face à la situation actuelle au Myanmar où les combats se poursuivent et de nombreuses évolutions complexes menacent la sécurité de la vie des citoyens vietnamiens dans cette région, le ministère des Affaires étrangères continue de se coordonner avec les autorités nationales, les agences de représentation vietnamiennes à l'étranger et les autorités locales et les pays partenaires pour rapatrier les citoyens.

Jusqu'à présent, l'ambassade du Vietnam au Myanmar a dénombré plus de 800 citoyens vietnamiens ayant obtenu des papiers de déplacement et pouvant cette fois être rapatriés.

Les citoyens seront divisés en plusieurs groupes pour rentrer chez eux et le premier groupe est arrivé au Vietnam le 4 décembre. La majorité des citoyens sont des jeunes (y compris des adolescents, des nourrissons et des femmes enceintes) qui partent à l'étranger pour travailler dans des établissements de jeux en ligne dans les États du Nord du Myanmar, étant harcelés par leurs employeurs, abandonnés et piégés en raison des combats entre les forces militaires du Myanmar et les groupes ethniques dans ces zones.

Le ministère des Affaires étrangères avertit une fois de plus les citoyens vietnamiens d'être attentifs aux offres de travail à l'étranger pour des « emplois légers et bien rémunérés » qui ne nécessitent pas de qualifications, ni contrat signé… Les citoyens doivent se renseigner soigneusement sur le contenu du poste, le lieu de travail prévu, la politique d'assurance, les avantages sociaux... avant de décider de partir à l'étranger.

Les citoyens vietnamiens qui sont toujours bloqués ou ont besoin d'aide sont priés de contacter le numéro d'assistance téléphonique de la protection des citoyens : Ambassade du Vietnam au Myanmar : 959660888998 ; Hotline de protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : 84 981 84 84 84 ; 84 965 41 11 18. E-mail : baohocongdan@gmail.com./. -VNA/VI