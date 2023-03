Euronews : le Vietnam est une destination à ne pas manquer

La page Euronews a indiqué que le Vietnam est une destination à ne pas manquer, car il dispose d’un écosystème diversifié, la plus grande grotte du monde et des milliers d’îles magnifiques.

« Attirer les amoureux de la nature ne pose pas de problème pour le Vietnam, un pays de biodiversité », selon un article récemment publié sur Euronews.

Le Vietnam abrite certaines des merveilles naturelles les plus impressionnantes du monde, développe progressivement un tourisme durable et est devenu une destination de choix pour les amoureux de la nature.

Outre des montagnes, des forêts, des systèmes de grottes complexes et de belles plages de sable blanc, le Vietnam abrite des centaines d’espèces d’oiseaux et de mammifères, dont de nombreux animaux rares tels que les doucs langurs et les tigres d’Indochine.

La baie d’Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est réputée pour être l’un des plus beaux endroits au monde, avec 1.600 îles calcaires créées il y a plus de 500 millions d’années, une eau turquoise et des reliefs karstiques calcaires spectaculaires, selon Euronews.

Les voyageurs peuvent monter à bord d’une jonque pour partir eux-mêmes à la découverte de la beauté et des mythes et histoires de ce joyau du Vietnam.

Cette page suggère aux touristes de choisir une croisière de deux jours et une nuit à bord pour visiter les grottes et les lagons.

La grotte de Son Doong dans la province de Quang Binh (au Centre) a été reconnue comme la plus grande grotte naturelle du monde, attirant les explorateurs et aventuriers.

Située dans le Parc national de Phong Nha — Ke Bang, district de Bô Trach, province de Quang Binh, elle a été explorée et étudiée pour la première fois par la British Cave Research Association (BCRA) en 2009. Elle possède également des forêts denses, des rivières souterraines et surtout des paysages naturels sans influences anthropiques.

Actuellement, les visiteurs ne peuvent découvrir la grotte que par l’intermédiaire d’une agence de voyages. Le nombre de touristes est limité (environ 1.000 personnes par an) et ce circuit est souvent complet, bien que le prix soit assez élevé.

Pour ceux qui aiment l’aventure, le parc national de Ba Be dans la province montagneuse de Bac Kan (au Nord) est une très bonne suggestion. Il abrite une biodiversité extrêmement riche et plus de 10 000 ha d’étendues d’eau.

Les visiteurs peuvent faire y de la randonnée, du kayak, du vélo, du canotage et visiter des lacs, des cascades et des grottes.

Le lac de Ba Bê est classé sur la liste des 20 plus grands lacs d’eau douce du monde.

Cet endroit a été reconnu par l’UNESCO comme patrimoine naturel mondial.

Le Sud regorge de plages magnifiques.

L’île de Phu Quoc dans la province de Kien Giang, surnommée « l’île aux perles », par exemple, est considérée comme un endroit à visiter au moins une fois dans sa vie.

Plus qu’une destination naturelle, Phu Quoc arbitre encore des empreintes culturelles autochtones, telles que les jardins de poivrons verts, les réservoirs de sauce de poisson distillée ou le village de pêcheurs de Ham Ninh qui conserve encore son rythme d’antan.

En outre, Phu Quoc possède des reliques et des sites pittoresques, tel que la prison de Phu Quoc et le monastère zen de Truc Lam (pagode Ho Quoc).

Des centaines de bars et d’hôtels aux styles variés le long de la plage permettent aux clients de se détendre.

Si vous souhaitez vous détendre dans un endroit isolé, vous pouvez visiter la baie rocheuse de Mui Ganh Dau au nord de l’île, à environ 26 km du centre-ville de Dong Duong.-NDEL/VNA/VI