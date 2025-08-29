Espace d'exposition de l’AVI ou un aperçu sur les 80 années de développement du pays

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, visite le stand de l'AVI. Photo : Minh Quyet/AVI

Affichant le thème « 80 jalons marquants », l'espace d'exposition de l’AVI est conçu non seulement pour présenter les réalisations, mais aussi pour raconter une histoire cohérente. Ainsi, l'Agence vietnamienne d'information (VNA) recrée des jalons historiques à travers des reportages, des images et des objets originaux, affirmant ainsi sa position de principale source d'information officielle du pays au cours des 80 dernières années.

Ici, les visiteurs peuvent découvrir des reportages historiques inestimables, du premier reportage sur la Déclaration d'indépendance (1945), la victoire de Dien Bien Phu (1954), la campagne de Hô Chi Minh (1975), jusqu'aux travaux de presse pionniers dans le processus de rénovation, l'écosystème médiatique multiplateforme et multilingue à l'ère de la transformation numérique.

Nguyen Thi Su, directrice générale adjointe de l’AVI, a déclaré : « Grâce à la participation de l'ensemble du secteur, le stand de l’AVI offre une riche source d'informations sous diverses formes, avec plus de 200 photos et des dizaines d'objets associés au travail de plusieurs générations de correspondants de l’agence »