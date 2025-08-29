Nouvelles
Espace d'exposition de l’AVI ou un aperçu sur les 80 années de développement du pays
Affichant le thème « 80 jalons marquants », l'espace d'exposition de l’AVI est conçu non seulement pour présenter les réalisations, mais aussi pour raconter une histoire cohérente. Ainsi, l'Agence vietnamienne d'information (VNA) recrée des jalons historiques à travers des reportages, des images et des objets originaux, affirmant ainsi sa position de principale source d'information officielle du pays au cours des 80 dernières années.
Ici, les visiteurs peuvent découvrir des reportages historiques inestimables, du premier reportage sur la Déclaration d'indépendance (1945), la victoire de Dien Bien Phu (1954), la campagne de Hô Chi Minh (1975), jusqu'aux travaux de presse pionniers dans le processus de rénovation, l'écosystème médiatique multiplateforme et multilingue à l'ère de la transformation numérique.
Nguyen Thi Su, directrice générale adjointe de l’AVI, a déclaré : « Grâce à la participation de l'ensemble du secteur, le stand de l’AVI offre une riche source d'informations sous diverses formes, avec plus de 200 photos et des dizaines d'objets associés au travail de plusieurs générations de correspondants de l’agence »
Le point d'orgue de l'espace d'exposition est une boule placée au centre de l’exposition, symbolisant l'écosystème informationnel complet et l'aspiration de l’agence à s'ouvrir au monde. La surface du globe est recouverte d'informations et d'images reflétant la présence du vaste réseau de reporters de l’AVI en Chine et à l'étranger, créant des produits d'information politique multimédias et multiplateformes, pionniers dans l'application des technologies numériques.
L'espace d'exposition du Vietnam National Exhibition Centre (VNA) est également investi dans la technologie avec 15 écrans (10 interactifs et 5 grands écrans LED), diffusant 12 clips vidéo, près de 20 séances de photo en direct et 5 graphismes thématiques. Ces formes d'expression offrent un aperçu riche en émotions des réalisations du pays et des étapes marquantes du Vietnam National Exhibition Centre (VNA) au cours des 80 dernières années./.