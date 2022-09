Escapade de charme à Mong Cai et Binh Ngoc, dans le Nord-Est

S’il fallait auparavant plus de 6 heures pour rejoindre Trà Cô et Mong Cai (Quang Ninh) depuis Hanoi, cela ne prend qu’un peu plus de 3 heures aujourd’hui, avec l’autoroute Vân Dôn-Mong Cai, inaugurée le 1er septembre.

L'île de Vinh Thuc dans la ville de Mong Cai surnommée la "muse" de la mer du Nord-Est du Vietnam: Photo : CTV/NDEL



Il s’agit d’une destination touristique attrayante le week-end. L’autoroute Vân Dôn-Mong Cai n’est pas simplement une route, mais pour de nombreux touristes, c’est aussi un produit touristique attrayant.



À partir de cette route, les visiteurs peuvent traverser des forêts de mangroves, des lacs, des barrages et des montagnes dans un merveilleux décor naturel, admirer la beauté pittoresque de la baie de Ha Long, de Vân Dôn ou encore les magnifiques paysages verdoyants de la zone frontalière. Il s'agit d'une destination touristique attrayante le week-end. L'autoroute Vân Dôn-Mong Cai n'est pas simplement une route, mais pour de nombreux touristes, c'est aussi un produit touristique attrayant.

Après des heures à regarder la belle nature sur la «route de la soie», les visiteurs découvriront les destinations touristiques impressionnantes de Mong Cai. La plage de Trà Cô et une immense forêt de peupliers verts sont des endroits où les visiteurs peuvent admirer le lever du soleil sur la dune de Mang, s’essayer à la pêche ou regarder le magnifique coucher de soleil au cap Ngoc. Au cap Sa Vi, les visiteurs peuvent admirer la côte en forme de croissant de Trà Cô.

La beauté spectaculaire et poétique sur l'autoroute Vân Dôn-Mong Cai. Photo: CTV/NDEL



Pour les touristes passionnés par la culture locale, la maison communale de Trà Cô - l’une des plus grandes maisons communales du Vietnam est un lieu idéal pour admirer son architecture unique et ses festivals folkloriques traditionnels.



Pour les touristes passionnés par la culture locale, la maison communale de Trà Cô - l'une des plus grandes maisons communales du Vietnam est un lieu idéal pour admirer son architecture unique et ses festivals folkloriques traditionnels.

Pour ressentir pleinement la magnifique beauté du promontoire du pays, les visiteurs peuvent se rendre à la montagne Dâu Tan, monter au phare de Vinh Thuc. De là, ils peuvent entièrement la vaste mer du pays.

Et pour les accros au shopping, Mong Cai compte des milliers d’étals avec une variété de produits, d’articles de mode ou électroniques, en passant par les spécialités culinaires locales.

La phare de Vinh Thuc. Photo: CTV/NDEL



Mong Cai est aussi un voyage pour découvrir les caractéristiques culturelles locales uniques et les costumes de brocart traditionnels des Dao, Thái et Mường.



Mong Cai est aussi un voyage pour découvrir les caractéristiques culturelles locales uniques et les costumes de brocart traditionnels des Dao, Thái et Mường.

En plus des destinations connues, Mong Cai propose aussi des destinations préservées telles que la montagne Pa Nai, l'île Vinh Thuc, le lac Trang Vinh, le lac Quât Dông, Doan Tinh ou encore Phinh Ho.

Magnifique plage sauvage immaculée



Situé à 10 km du centre-ville de Mong Cai, le quartier de Binh Ngoc est doté de nombreux sites pittoresques, d’une histoire riche et d’une culture de longue date. Ces dernières années, cette localité est devenue une destination touristique attrayante.



La plage de Binh Ngoc est reliée à la plage de Trà Cô, longue de 17 km de la montagne Ngoc au cap de Sa Vi. Ce lieu conserve encore le caractère sauvage. La plage de Da Den est poétique, avec des nuages à l’ombre de l’eau nichée au pied de la montagne Ngoc.

Photo: VnExpress



Vivre une journée en tant que pêcheur est un nouveau produit touristique communautaire à Binh Ngoc. Les caractéristiques de la vie quotidienne des pêcheurs seront mises en avant au cours d'un circuit court mais émouvant, laissant une impression inoubliable dans le cœur des visiteurs. Les touristes se transforment en pêcheurs, vont en mer pour jeter les filets et attraper flétans, rougets et crevettes.

En plus de la mer, Binh Ngoc possède également des rizières, dorées à la saison de la moisson. Les gens locaux vivent de l’agriculture, et les méthodes agricoles traditionnelles sont toujours populaires. – NDEL/CPV/VNA/VI