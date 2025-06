Escalade militaire entre l’Iran et Israël : le Vietnam appelle au dialogue

Le 22 juin, en réponse à la question des journalistes concernant la réaction du Vietnam à l'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens au petit matin du 22 juin 2025 (heure du Vietnam), la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

« Le Vietnam est profondément préoccupé par la complexité et l'escalade du conflit au Moyen-Orient, qui menace gravement la vie et la sécurité des civils, la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Le Vietnam appelle les parties concernées à cesser immédiatement leurs actions militaires, notamment les attaques contre les installations nucléaires, à poursuivre les efforts de négociation et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies, du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, du droit international humanitaire et des réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). » -VNA/VI