Ericsson et VNPT s'associent pour moderniser la connectivité aéroportuaire au Vietnam

La modernisation du réseau permettra des communications sécurisées et fluides pour les opérations aéroportuaires et les voyageurs. Photo : VNA

Les aéroports vietnamiens vont bénéficier d'une connectivité numérique renforcée grâce à un partenariat entre Ericsson et le Groupe vietnamien des postes et télécommunications (VNPT). Ensemble, ils déploieront une infrastructure mobile de nouvelle génération pour les principaux projets aéroportuaires du pays.



Ericsson et VNPT ont conclu un partenariat pour fournir une infrastructure mobile de nouvelle génération aux principaux aéroports du Vietnam.



Cette collaboration marque la première collaboration entre Ericsson et VNPT dans le secteur aéroportuaire. Elle s'appuiera sur une connectivité cellulaire avancée pour une plus grande agilité et une amélioration des opérations aéroportuaires à travers le pays.



Dans le cadre de cette collaboration, VNPT déploiera les dernières solutions radio et de calcul RAN d'Ericsson afin d'optimiser la connectivité dans l'environnement aéroportuaire. Ces solutions offriront une couverture en bande C à haute capacité, optimisée pour les environnements intérieurs denses typiques des terminaux aéroportuaires, ainsi qu'une prise en charge multibande garantissant une compatibilité et une itinérance fluides pour les voyageurs internationaux.



Les produits de bande de base de pointe offrent une capacité de traitement élevée, une efficacité énergétique optimale et une architecture logicielle prenant en charge le fonctionnement multi-technologies et une évolutivité fluide en fonction de la demande. Ensemble, ces capacités moderniseront la connectivité des passagers et des opérations, permettant des communications sécurisées et à haute capacité pour soutenir les opérations aéroportuaires critiques, améliorer les services aux passagers et anticiper les futurs cas d'usage numériques.



Nguyen Nam Long, directeur général adjoint de VNPT, a déclaré : « Les aéroports du monde entier adoptent de plus en plus la connectivité cellulaire avancée pour améliorer leur efficacité opérationnelle, simplifier l'expérience des passagers et permettre des communications sécurisées et fluides entre les systèmes et les équipements aéroportuaires.



La connectivité améliorée que nous fournirons dans le cadre de ce projet de modernisation aéroportuaire favorisera des opérations plus intelligentes dans des domaines tels que le traitement des passagers, la gestion des bagages et la gestion des actifs, tout en contribuant à une plus grande efficacité opérationnelle de l'aéroport. »



Rita Mokbel, présidente d'Ericsson Vietnam, a déclaré : « Cette collaboration avec VNPT représente une étape importante pour les initiatives de connectivité d'entreprise d'Ericsson au Vietnam. En apportant à ce projet nos technologies radio et de bande de base les plus récentes, nous offrons une connectivité sécurisée et performante qui contribuera à moderniser les opérations aéroportuaires, à améliorer l'expérience des passagers et à soutenir la transformation numérique de l'aéroport.»



Ce déploiement renforce l'engagement d'Ericsson à soutenir la transformation numérique du Vietnam et à consolider sa position de fournisseur de solutions de connectivité avancées pour tous les secteurs d'activité. - VNA/VI