Environ 700 citoyens vietnamiens au Myanmar se trouvent dans des zones temporairement sûres

Environ 700 citoyens vietnamiens au Myanmar séjournent dans des zones temporairement sûres et les informations sur de nombreux autres sont en cours de vérification dans le contexte de la situation sécuritaire complexe dans certains États du Nord du pays, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang le 23 novembre.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Répondant aux questions des journalistes concernant les mesures de protection des citoyens vietnamiens au Myanmar lors de la conférence de presse régulière du ministère à Hanoï, Pham Thu Hang a déclaré qu'après avoir reçu des informations sur la situation fin octobre, le ministère des Affaires étrangères avait immédiatement ordonné à l'ambassade du Vietnam au Myanmar de travailler avec le Myanmar. Les autorités doivent demander à la partie birmane d'assurer la sécurité et des conditions de vie de base aux citoyens vietnamiens, ainsi que de faciliter leur sortie des zones de combat.

Le ministère et les agences représentatives vietnamiennes au Myanmar et en Chine ont également coordonné étroitement et partagé des informations avec les agences représentatives des pays ayant des citoyens dans cette région, et ont demandé aux autorités chinoises de soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre du travail de protection des citoyens.

Le ministère continue de collaborer avec les agences nationales et étrangères pour mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité des citoyens vietnamiens et mettre en œuvre des plans pour évacuer les citoyens dès que possible, a-t-elle affirmé.

Elle a ajouté que le ministère continuerait de surveiller de près la situation, de rester en contact avec les citoyens vietnamiens dans les zones de réfugiés et de rester prêt à déployer les mesures de protection nécessaires pour ramener les citoyens chez eux en toute sécurité.