Environ 11.000 athlètes en lice au tournoi Vnexpress Marathon Amazing Halong 2022

Quelque 11.000 coureurs professionnels et amateurs se sont inscrits au tournoi VnExpress Marathon Amazing Halong 2022 qui aura lieu le 24 juillet.

La valeur totale des primes s’élève à un milliard de dongs (environ 43.000 dollars), a annoncé le Comité d’organisation lors d'une conférence de presse tenue le 13 juillet dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Le tournoi comprendra des épreuves de 5 km, 10 km, 21 km et 42 km le long de la route côtière de la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Ce sera aussi la première fois que les lignes de départ et d'arrivée d’un tournoi dans le cadre des « VnExpress Marathon » sont fixées à des endroits différents.

La cérémonie d'ouverture est prévue le 23 juillet sur la place Sun Carnaval Ha Long. Le même jour, il y aura un tournoi Kun Kid Marathon de 700 m pour les enfants de 6 à 10 ans.

Les tournois dans le cadre des « VnExpress Marathon » sont organisés par le journal VnExpress et la société par actions des services en ligne FPT (FPT Online). Ils sont organisés annuellement dans des villes touristiques du pays. Cette année, avant Ha Long, des tournois ont eu lieu à Hue en avril et à Quy Nhon en juin. Nha Trang et Hanoï seront les prochaines étapes en août et en novembre 2022.-VNA/VI