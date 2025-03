Entrevue entre le président vietnamien Luong Cuong et le PM singapourien Lawrence Wong

Le président de la République Luong Cuong a eu le 26 mars à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, en visite officielle au Vietnam.



Luong Cuong a souligné que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec les pays voisins et régionaux, y compris Singapour. Il a souhaité que les deux pays mettent bientôt en œuvre de manière efficace et substantielle le cadre du Partenariat stratégique global pour approfondir davantage les liens bilatéraux dans les temps à venir. Il a demandé à Singapour de continuer de soutenir le Vietnam dans le développement des ressources humaines, en particulier des cadres de niveau stratégique ; l’amélioration de la qualité de coopération dans tous les domaines, notamment l’innovation, l’énergie propre et la transformation numérique.



De son côté, Lawrence Wong a affirmé que Singapour souhaitait renforcer continuellement ses relations de coopération avec le Vietnam, premier partenaire stratégique global de Singapour au sein de l'ASEAN.



Lors de leur rencontre. Photo : VNA

Le dirigeant singapourien a affirmé que son pays était prêt à coopérer activement et à soutenir le Vietnam dans le développement socio-économique pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres et devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045. Singapour renforce la coopération avec le Vietnam dans les domaines potentiels tels que les énergies renouvelables, la connexion par câble maritime, l'économie numérique et le règlement des défis émergents.



Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et Singapour devaient promouvoir efficacement leur potentiel de coopération ; coordonner étroitement et mettre en œuvre efficace les contenus du nouveau cadre des relations ; consolider la confiance politique ; multiplier les visites et les contacts de haut niveau à travers tous les canaux, les échanges entre les deux peuples et la connexion d'entreprise ; approfondir davantage la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que la coopération en matière de prévention des crimes transfrontaliers, notamment la cybercriminalité ; renforcer les échanges d’informations et l’évaluation des situations régionales et mondiales ; resserrer la coopération pour répondre aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.



Ils ont également convenu de mettre en œuvre efficacement des mécanismes de coopération bilatérale pour créer un nouvel élan dans de nouveaux domaines de coopération dans le cadre du Partenariat stratégique global. Ils ont apprécié l'accord des deux gouvernements pour continuer à améliorer la qualité de la coopération, notamment en développant le réseau VSIP (parc industriel Vietnam-Singapour) vers VSIP 2.0 dans une direction durable, intelligente et créative, en mettant en œuvre des projets d'énergie propre et des paiements transfrontaliers utilisant des codes QR, etc.



Selon les deux dirigeants, le Vietnam et Singapour partagent des points de vue et des visions communs sur les questions régionales et mondiales. Les deux pays doivent continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux et internationaux, notamment au sein de l’ASEAN et des Nations Unies, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement ; maintiennent la solidarité et la position commune de l'ASEAN sur les questions internationales et régionales importantes, y compris la question de la Mer Orientale et promeuvent le règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). -VNA/VI