Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale vietnamienne et le Premier ministre sénégalais

Dans le cadre de sa visite officielle au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân a eu une entrevue le 23 juillet avec le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko.



Qualifiant la visite du dirigeant vietnamien d'étape inaugurale d'une nouvelle phase de coopération entre les deux pays, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que le président et le gouvernement sénégalais étaient résolument déterminés à faire de la coopération avec le Vietnam un axe central de leur politique de coopération Sud-Sud. Il a exprimé son souhait d'effectuer une visite prochaine au Vietnam pour discuter de manière concrète des opportunités de coopération bilatérale.



De son côté, le président de l'AN Trân Thanh Mân a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au Premier ministre sénégalais. Il l'a également informé des résultats fructueux de son entretien avec le président de l'AN du Sénégal, Malick Ndiaye, ainsi que du colloque bilatéral sur la coopération dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de l'investissement. Il a souligné l'importance croissante de l'Afrique dans la politique étrangère du Vietnam, comme en témoignent les visites de haut niveau prévues en 2025.



Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Le plus haut législateur a affirmé que le Vietnam, fort de son expérience en matière agricole, était prêt à collaborer avec le Sénégal pour élaborer une stratégie de développement agricole intégral. Il a également proposé de renforcer la coopération dans des domaines d'excellence tels que les télécommunications et la transformation numérique, tout en appelant à faciliter les échanges entre entreprises et citoyens des deux pays. De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a manifesté un vif intérêt pour la coopération agricole, en suggérant des domaines concrets tels que la sélection variétale, les techniques d'irrigation, la culture hors saison et la formation d'ingénieurs agronomes. Il a exprimé le souhait d'importer davantage de riz vietnamien afin de garantir la sécurité alimentaire du Sénégal.

Ousmane Sonko a exprimé sa volonté de faciliter l'investissement des entreprises vietnamiennes dans les secteurs des technologies et des services au Sénégal, soulignant le potentiel du Vietnam et du Sénégal à devenir des passerelles efficaces pour permettre aux produits de chaque pays de mieux pénétrer les marchés d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération parlementaire et les échanges culturels. Ils ont notamment salué la popularité croissante du Viêt Vo Dao, l'art martial du Vietnam, au Sénégal comme symbole vivant de l'amitié entre les deux peuples.



À l'issue de la rencontre, ils ont assisté à la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale. -VNA/VI