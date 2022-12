Entrevue entre le président de l’AN vietnamienne et le PM australien

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo : VNA

Lors de l’entrevue, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a salué les réalisations importantes obtenues par le gouvernement australien dirigé par le Premier ministre Anthony Albanese au cours des six derniers mois, en particulier dans le développement économique et la mise en œuvre de nombreuses politiques de bien-être social et de réponse au changement climatique, affirmant de plus en plus le prestige et le rôle de l'Australie sur la scène internationale.

Le Premier ministre Anthony Albanese a souligné que la visite officielle en Australie du président de l’AN Vuong Dinh Hue et de sa suite revêt une grande importance dans le contexte où les deux pays préparent les activités pour célébrer le 50e anniversaire de leur établissement des relations diplomatiques en 2023.

Anthony Albanese a hautement apprécié les résultats concrets des récentes rencontres avec le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre des sommets de l’APEC et de l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont exprimé leur joie de constater que les relations Vietnam-Australie continuent de se développer heureusement dans tous les domaines, en particulier dans les piliers définis dans le programme d'action de partenariat stratégique pour la période 2020-2023.

Les deux parties ont convenu qu'outre les réalisations enregistrées en matière de coopération économique et commerciale, les potentiels de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de l'éducation et de la formation, du travail, de l'agriculture, du tourisme... entre les deux pays s’avèrent importants. Elles sont convenues d'étudier et d'élargir la coopération dans de nouveaux domaines tels que l'énergie, le changement climatique, la croissance verte, l'économie numérique..., contribuant à développer vigoureusement des relations bilatérales de manière plus forte et plus complète.

Le Premier ministre Anthony Albanese a accepté la proposition du président de l'AN Vuong Dinh Hue de créer des conditions favorables pour que les travailleurs vietnamiens dans le secteur agricole travaillent en Australie, et en même temps d'encourager davantage de citoyens australiens à venir au Vietnam pour voyager et travailler et des entreprises australiennes au Vietnam pour investir.

A cette occasion, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a souhaité que le gouvernement australien continue à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne à travailler pour contribuer au développement de l’Australie ainsi que des relations les deux pays.

Les deux parties ont discuté des opinions sur les questions internationales et ont réitéré leur enggagements au rôle central de l'ASEAN et à une région de paix, de prospérité, de stabilité et de souveraineté respectée.

Les deux deux dirigeants ont souligné que les différends, notamment ceux en Mer Orientale, devraient être réglés en voie pacifique conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982) et réaffirme ses engagements à la liberté de navigation maritime et aérienne, à l’élaboration d’un code de conduite efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment l'UNCLOS 1982.

Les deux dirigeants ont convenu de soutenir pour l'examen par les deux pays de l’améliotation de la relation bilatérale au partenariat stratégique intégral au moment opportun et lors de l'achèvement des procédures concernées.