Entrevue entre le président de l’AN et la Première ministre néo-zélandaise

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a eu le 14 novembre à Hanoï une entrevue avec avec la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en visite officielle au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré se réjouir du développement de la coopération entre les organes législatifs des deux pays tant au niveau bilatéral que multilatéral ces dernières années. Il a déclaré que l'Assemblée nationale vietnamienne se coordonnerait pour superviser la mise en œuvre des documents signés, y compris le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Nouvelle-Zélande pour 2021 - 2024 et deux accords signés lors de cette visite au Vietnam de la Première ministre néo-zélandaise.

De son côté, la Première ministre néo-zélandaise a annoncé que son pays continuerait à créer des conditions favorables à l’accès des produits agricoles vietnamiens à son marché. Selon elle, les deux pays peuvent accélérer le développement de leurs relations dans divers domaines tels que les échanges entre les deux peuples, la santé, l’économie…

S'agissant des questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont estimé que le renforcement de la coopération entre leurs pays profitait non seulement aux deux peuples, mais contribuait également au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région. Ils ont également souligné l'importance de promouvoir le dialogue, de renforcer la confiance et de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international.-VNA/VI