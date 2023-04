Entrevue entre le président de l’AN du Vietnam et le Premier ministre cubain

Le Vietnam chérit et est déterminé à approfondir davantage ses liens traditionnels de solidarité et de coopération intégrale avec Cuba, a déclaré le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, lors de son entrevue à La Havane avec le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) et e Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA

Lors de l’entrevue tenue le 20 avril (heure locale), Vuong Dinh Hue a affirmé que le Parti, l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le peuple vietnamiens soutenaient toujours la juste cause révolutionnaire du peuple cubain.

Il a saisi l'occasion pour transmettre à Manuel Marrero Cruz les salutations cordiales et une lettre de félicitations de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, à l'occasion de sa réélection au poste de Premier ministre de Cuba.

L'Assemblée nationale du Vietnam continuera de coopérer étroitement avec l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba dans la création de conditions favorables pour que les entreprises des deux parties renforcent leurs liens économiques, commerciaux et d'investissement, à la hauteur des bonnes relations politiques bilatérales, selon la direction et l'aspiration des dirigeants des deux pays, a-t-il dit.

Pour sa part, Manuel Marrero Cruz a affirmé que Cuba appréciait l'amitié spéciale et traditionnelle entre les deux nations, établie par le président Ho Chi Minh et le leader Fidel Castro il y a plus de 60 ans et cultivée par des générations de dirigeants et d'habitants des deux peuples.

Il a remercié le Vietnam pour sa solidarité avec le peuple cubain via un don de 5.000 tonnes de riz à l'occasion de cette visite, ce qui aidera Cuba à garantir sa sécurité alimentaire.

Il a affirmé que Cuba continuerait de prêter attention à la création de conditions favorables pour que les projets d'investissement du Vietnam sur son sol soient mis en œuvre efficacement, en particulier dans l'agro-alimentaire, les énergies propres et la fabrication de biens de consommation pour l'exportation.

Les deux gouvernements continueront de promouvoir et de mettre en œuvre les mesures visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences et technologies, adoptées lors des réunions annuelles du Comité intergouvernemental, a-t-il souligné.