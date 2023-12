Entrevue entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a rencontré le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn et la reine Suthida le 8 décembre à Bangkok dans le cadre de sa visite en

Thaïlande

.

Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Le plus haut législateur a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au roi et à la reine de Thaïlande et a informé l'hôte des résultats de ses entretiens et de ses réunions avec le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre des représentants et le président du Sénat de Thaïlande et le Premier ministre thaïlandais.

Vuong Dinh Hue a exprimé sa conviction que sous le règne du roi, le parlement, le gouvernement et le peuple thaïlandais continueront à récolter de plus grands succès dans la construction et le développement nationaux, renforçant ainsi le rôle du pays dans la région et dans le monde.

Il a affirmé que le Vietnam attache toujours une grande importance à la promotion du partenariat stratégique renforcé avec la Thaïlande, et a exprimé l'espoir que les deux pays élèveront bientôt leurs liens au niveau d'un partenariat stratégique intégral dans les temps à venir.

Le roi a hautement apprécié la visite du président de l'AN Vuong Dinh Hue et a souligné les relations étroites et de longue date entre la Thaïlande et le Vietnam ainsi que la nécessité de continuer à renforcer les relations bilatérales.

Le roi Maha Vajiralongkorn a exprimé sa satisfaction du bon développement des relations Vietnam-Thaïlande et de la signature d'un mémorandum d'accord sur la coopération entre la Chambre des représentants de Thaïlande et l'Assemblée nationale du Vietnam.

Il a rappelé sa bonne impression du Vietnam lors de ses visites en 1992 et 1997 en tant que prince héritier de Thaïlande.

Le roi a accepté la proposition du président de l'AN Vuong Dinh Hue selon laquelle le roi, la famille royale et le gouvernement de Thaïlande continuent de créer des conditions favorables à l'installation de la communauté vietnamienne en Thaïlande et de soutenir le développement de la culture et de la langue vietnamiennes dans le pays.

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a hautement apprécié les précédentes visites au Vietnam du roi Maha Vajiralongkorn en tant que prince héritier, ainsi que les voyages des membres de la famille royale thaïlandaise, qui ont contribué à favoriser l'amitié et la coopération tous azimuts entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien de l'AN a déclaré qu'il visiterait la province d'Udon Thani et a remercié la Thaïlande pour son soutien à la création de la première ville vietnamienne en Thaïlande, qui est également la première au monde.

A cette occasion, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a transmis l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et du président Vo Van Thuong d'inviter le roi de Thaïlande à se rendre au

Vietnam

à un moment approprié. - VNA/VI