Entrevue entre le président de l'AN Tran Thanh Man et le président russe Vladimir Poutine

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man a eu le 20 juin à Hanoï une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine, au cours duquel il a souligné que le Parti, l'État et le peuple vietnamien attachaient de l'importance à sa visite d'État.

Tran Thanh Man a félicité la Russie pour son organisation réussie de l'élection présidentielle de 2024 et pour ses grandes réalisations obtenues ces derniers temps, sous la direction du président Vladimir Poutine.

Selon lui, le Vietnam prend toujours en haute considération l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec la Russie et se souvient du soutien sans réserve que les peuples de l'ex-Union soviétique et de la Russie aujourd'hui accordent au Vietnam.

Le Vietnam considère que les relations avec la Russie revêtent une importance stratégique et que la Russie est le partenaire le plus important dans la politique étrangère du Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam souhaitait promouvoir la coopération avec la Russie dans tous les domaines, pour les intérêts communs des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Tran Thanh Man a affirmé que la coopération interparlementaire était l'un des piliers importants de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, affirmant qu'elle avait été continuellement renforcée.

Il a informé le président russe des résultats de la collaboration interparlementaire entre les deux pays, affirmant que l'AN vietnamienne avait signé un accord de coopération avec le Conseil de la Fédération de Russie et la Douma d'État de Russie. Les deux parties discutent du renouvellement de l'accord cette année, qui ajoute un contenu de coopération spécifique entre le Groupe parlementaire d'amitié du Vietnam et le Groupe de coopération avec l'AN vietnamienne du Conseil de la Fédération de Russie.

Il a présenté des orientations spécifiques et des activités de coopération qui devraient être menées par les législatures des deux pays dans un avenir proche pour contribuer activement aux relations Vietnam-Russie.

Tran Thanh Man a hautement apprécié les précieuses contributions de Vladimir Poutine au développement des relations entre les deux pays et a émis le souhait que le président russe continue de soutenir et de promouvoir les liens entre les législatures des deux pays.

Le président Poutine, pour sa part, a souscrit à l'évaluation du président de l'AN Tran Thanh Man sur les relations entre les deux pays et leurs législatures.

Il a souligné l'importance de la coopération interparlementaire et de la collaboration entre les partis politiques des deux pays, tout en soulignant les bonnes relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti Russie Unie, ainsi qu'entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée fédérale de la fédération de Russie.

Il s'agit d'une base pour renforcer les liens entre les deux organes législatifs, construire un corridor juridique et une base juridique pour renforcer les relations Vietnam-Russie, a-t-il déclaré, souhaitant que l'AN vietnamienne approuve et favorise la mise en œuvre des activités bilatérales des deux pays.

Il a souligné que la promotion des liens avec l'ASEAN était la priorité de la Russie, affirmant que la coopération créerait un espace de développement pour les deux parties.

Vladimir Poutine a également déclaré qu'il attendait avec impatience la visite officielle en Russie du président de l'AN Tran Thanh Man à l'invitation du président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Volodine. -VNA