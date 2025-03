Entrevue entre le président de l'AN Trân Thanh Mân et le PM singapourien

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu le 26 mars à Hanoï une entrevue avec le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.

Trân Thanh Mân a apprécié le rôle de Singapour dans le soutien du Vietnam dans le développement d'une économie de marché, l'intégration internationale, ainsi que les expériences singapouriennes, en particulier les politiques sur la construction d'un État de droit, le développement d'une économie fondée sur la connaissance, l'innovation et le développement durable.

Il s'est dit ravi de constater le développement de plus en plus positif et substantiel des relations bilatérales au cours des 50 dernières années dans tous les domaines, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement. Il a souligné que le commerce bilatéral avait atteint 10,3 milliards de dollars en 2024 et que Singapour était le deuxième investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé dépassant 80 milliards de dollars.

Trân Thanh Mân a particulièrement mis en avant les zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), considérées comme un modèle de coopération réussi. Par ailleurs, il a noté les avancées positives dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'éducation et de la formation, des sciences et technologies, du tourisme, du travail et des échanges entre les peuples.

Évoquant le partenariat stratégique global entre les deux pays, le président de l'AN vietnamienne a souligné l'importance de la coopération parlementaire. Il a rappelé que les organes législatifs des deux pays mettent en œuvre efficacement l'accord de coopération signé en mai 2022 ainsi que les perceptions communes entre les deux parties lors de sa visite à Singapour en décembre 2024. Cette coopération porte notamment sur l'échange de délégations de haut niveau, le dialogue entre commissions et groupes parlementaires, le partage d'expériences législatives et le suivi des accords bilatéraux.

Les deux organes législatifs continueront également à se consulter et à se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires internationaux et régionaux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA).

Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân (droite) et le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong. Photo: VNA

Pour sa part, le Premier ministre Lawrence Wong a exprimé son admiration pour le développement socio-économique du Vietnam, saluant notamment sa croissance économique stable dans le contexte de fluctuations de la situation régionale et mondiale. Il a souligné l'importance de la coopération dans de nouveaux domaines tels que la sécurité alimentaire, l'économie verte, la transformation numérique et les énergies renouvelables, ainsi que le développement et la construction des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) 2.0. Il a également affirmé l'engagement de Singapour à renforcer son partenariat stratégique global avec le Vietnam, y compris dans le domaine législatif.

Le président de l'AN Trân Thanh Mân a réaffirmé l'engagement du Vietnam à créer un environnement favorable aux investisseurs singapouriens, notamment dans les secteurs de la haute technologie, des énergies renouvelables et des industries à forte valeur ajoutée. Il a également exprimé l'intérêt du Vietnam pour les expériences de Singapour en matière d'innovation, de transformation numérique et de développement des ressources humaines de haute qualité.

A cette occasion, les deux dirigeants ont souligné l'importance de l'édification d'une ASEAN unie et résiliente, du soutien mutuel au sein des forums et organisations multilatéraux, et du maintien de la paix et de la stabilité et du règlement pacifique des différends en Mer Orientale. -VNA/VI