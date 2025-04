Entrevue entre le président de l'AN du Vietnam et le président ouzbek à Tachkent

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev à Tachkent dans l'après-midi du 7 avril (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays d'Asie centrale et de sa participation à la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP-150).



Accueillant le président de l'AN vietnamienne, le président Shavkat Mirziyoyev a souligné l'importance de cette visite pour le développement des relations entre les deux pays et a affirmé que le Vietnam était un ami traditionnel et un partenaire important de l'Ouzbékistan en Asie du Sud-Est.



Il a exprimé son admiration pour les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement économique, de protection sociale et d'intégration internationale au cours des près de quatre dernières décennies, le considérant comme un modèle de progrès pour une puissance moyenne dont l'Ouzbékistan souhaite s'inspirer.



Tran Thanh Man a félicité l'Ouzbékistan pour l'organisation réussie de l'UIP-150, soulignant que la participation du Vietnam à cet événement reflétait son esprit de solidarité, d'amitié et sa volonté de promouvoir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme pour le développement et la prospérité des deux pays.



Partageant les réalisations notables du Vietnam en matière de développement socio-économique, de stabilité politique et d'orientations majeures vers une nouvelle ère, il a souligné que le Vietnam valorisait toujours son amitié éprouvée avec l'Ouzbékistan et espérait la renforcer davantage afin d'exploiter pleinement le potentiel des deux pays.



Abordant des questions relatives à la coopération bilatérale, les deux dirigeants ont salué les progrès réalisés récemment dans les relations entre les deux pays et ont attribué ces progrès en partie aux contributions significatives des deux organes législatifs.



Ils ont convenu qu'à l'avenir, il était nécessaire d'intensifier le dialogue politique à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, entre les partis, les États, les gouvernements et les parlements vietnamiens et ouzbeks, de maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel dans les forums multilatéraux, et de renforcer la coopération bilatérale. Ils ont également convenu de renforcer la coopération entre leurs organes législatifs et de partager leurs expériences en matière de contrôle de l'application de la loi et de prise de décisions sur les questions d'importance nationale. Ils ont également examiné et signé des documents de coopération afin de créer un cadre juridique solide pour le développement global des relations bilatérales.



Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la supervision et le suivi afin de garantir la mise en œuvre effective et complète des accords et documents.



Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Afin de promouvoir la coopération bilatérale en matière d'économie, de commerce et d'investissement, ils ont convenu de la nécessité d'encourager les entreprises des deux pays à se connecter et à explorer les opportunités de coopération dans des domaines tels que la santé, l'énergie, le pétrole et le gaz, le textile et l'habillement, et l'agriculture.



Le président Shavkat Mirziyoyev et le président de l’AN du Vietnam Tran Thanh Man ont convenu qu'il restait un important potentiel pour les deux pays afin de renforcer leur coopération dans des domaines tels que la connectivité des transports, le tourisme, la culture, l'éducation et la formation, ainsi que les liens intercommunautaires. Le Vietnam et l'Ouzbékistan devraient créer des conditions favorables au développement des liens touristiques et des échanges interpersonnels, en envisageant le lancement de nouvelles lignes aériennes, l'augmentation de la fréquence des vols directs et la mise en œuvre de politiques de visas avantageuses pour les citoyens de chaque pays.



À cette occasion, le président Tran Thanh Man a transmis au président Shavkat Mirziyoyev une invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lam et du président de l'État, Luong Cuong, à se rendre au Vietnam. Le dirigeant hôte s'est déclaré prêt à se rendre au Vietnam dans les meilleurs délais et a exprimé le souhait d'accueillir le secrétaire général Tô Lam et les autres dirigeants vietnamiens en Ouzbékistan. - VNA/VI