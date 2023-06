Entrevue entre le président de l'AN du Vietnam et le Premier ministre australien

Le Vietnam attache une grande importance au rôle de l'Australie dans la région et sur la scène internationale, a déclaré le 4 juin le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, lors de son entrevue avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, en visite officielle au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue (droite), et le Premier ministre australien Anthony Albanese. Photo: VNA

Il a également souligné l'importance de la visite du chef du gouvernement australien au Vietnam, dans le contexte du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Sur la base des bonnes relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a partagé les points de vue du Premier ministre australien selon lesquelles les deux parties recèlent un grand potentiel de coopération dans divers domaines, en particulier le commerce et l'investissement.

Il a appelé à promouvoir de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour diversifier les marchés de chaque partie et a appelé les entreprises australiennes à augmenter leurs investissements au Vietnam.

Après avoir évalué les résultats de la collaboration bilatérale en matière d'éducation et de formation, Vuong Dinh Hue a salué l'investissement et la coopération accrus de l'Université RMIT au Vietnam, ainsi que l'ouverture du Centre Vietnam-Australie à l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh.

Le président de l'AN a saisi cette occasion pour remercier et demander au gouvernement australien et au Premier ministre de continuer à créer les conditions permettant à la communauté vietnamienne de s'intégrer dans la société locale et de contribuer davantage au développement socio-économique du pays ainsi qu'aux relations bilatérales.

D'autre part, il a appelé l'Australie à continuer de soutenir la position de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et du Vietnam sur la question de la Mer Orientale.

Pour sa part, le Premier ministre australien a souligné que son pays attachait l’importantance à la promotion des relations du partenariat stratégique intégral entre l'Australie et l'ASEAN, et soutenait toujours le rôle central du bloc.

Anthony Albanese a annoncé que son pays accorderait une aide financière de 105 millions de dollars australiens au Vietnam pour déployer les projets de coopération dans les domaines des infrastructures, de la réponse au changement climatique et de la transition énergétique, entre autres.

Le Vietnam est la cinquième plus grande source d'étudiants étrangers en Australie, qui à son tour est la deuxième plus grande destination d'étudiants vietnamiens, a-t-il noté, ajoutant que l'Université RMIT est un modèle de leur coopération en matière d'éducation et de formation, et il espère des liens bilatéraux à cet égard augmentera plus fortement à l'avenir.

Le Premier ministre Albanese a salué les recommandations de son hôte aux deux parties d'organiser davantage d'ateliers, de réunions et d'événements pour partager leurs expériences d'adaptation à la quatrième révolution industrielle et d'accroître les échanges pour renforcer la compréhension mutuelle entre les législateurs et les organes législatifs des pays.

Le Premier ministre australien a également affirmé qu'il encouragera l'envoi d'une délégation de parlementaires australiens à la9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires, prévue à Hanoï en septembre prochain à Hanoï.

Lors de la réunion, les deux dirigeants ont convenu qu'avec leurs efforts, le Vietnam et l'Australie porteraient leurs liens de coopération à une nouvelle hauteur à l'avenir.