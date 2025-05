Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président sri-lankais

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et le président sri-lankais Anura Kumara Disanayaka. Photo: VNA

Cette visite d’État, qui coïncide avec la Journée du Vesak (du 6 au 8 mai), marque la première venue au Vietnam du président Anura Kumara Dissanayaka depuis son élection en novembre 2024.

Lors de la réunion, Pham Minh Chinh a souligné l'importance de la visite du président sri-lankais, qui marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations. Il a également souligné les liens historiques fondés sur les similitudes du bouddhisme et les valeurs partagées de paix, d’indépendance et de liberté.

Anura Kumara Disanayaka a exprimé sa joie de visiter le Vietnam et a admiré l'esprit résilient du peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance et la construction nationale.

Il a également salué le Vietnam comme un modèle de développement économique réussi et a exprimé son désir d’apprendre de son expérience.

Dans une atmosphère d'amitié et de confiance, le Premier ministre a partagé les stratégies clés, les objectifs, les solutions et les leçons apprises du Vietnam en matière de développement économique, de renouvellement du modèle de croissance, de réforme institutionnelle et juridique, de rationalisation de l'appareil administratif, de développement de la science et de la technologie et de construction d'une économie indépendante et autonome.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coopération dans divers domaines, dans le but d'élever les relations bilatérales à un niveau supérieur lorsque les conditions et le consensus mutuel le permettront.

Ils ont convenu de renforcer des visites et des échanges de haut niveau plus fréquents, et d’organiser et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale.

Ils se sont également engagés à examiner, compléter et promouvoir la signature d’accords de coopération et à proposer de nouveaux mécanismes et activités de coopération adaptés aux conditions et aux besoins des deux pays.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, en s'appuyant sur les atouts de chaque pays, et de promouvoir les mesures de promotion du commerce et de l'investissement, dans le but d'atteindre une balance commerciale bilatérale d'un milliard de dollars.

Ils ont envisagé la possibilité de signer à l’avenir un accord bilatéral de libre-échange et un accord de protection et de promotion des investissements.

Le dirigeant sri-lankai a convenu de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes puissent exporter des produits demandés au Sri Lanka et dans lesquels le Vietnam possède des avantages, et également d'offrir des politiques préférentielles aux investisseurs vietnamiens dans des projets clés dans leur pays.

Les deux dirigeants ont convenu d’élargir la coopération dans des domaines tels que la transformation numérique, l’économie verte, le développement de l’agriculture de haute technologie et une coopération accrue dans les domaines de la science et de la technologie, en particulier dans les nouvelles technologies.

Ils ont affirmé que, dans le contexte de l'évolution de la situation dans la région et dans le monde, les deux pays devraient renforcer leur coopération et se soutenir mutuellement, devenant des amis proches et fiables dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux.-VNA/VI