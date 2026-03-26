Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président russe Vladimir Poutine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA



Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 25 mars une entrevue avec le président Vladimir Poutine au Kremlin, à Moscou. Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 25 mars une entrevue avec le président Vladimir Poutine au Kremlin, à Moscou.

Le président russe a affirmé que le Vietnam reste un ami fidèle et un partenaire important de la Russie en Asie-Pacifique, soulignant l’importance de poursuivre l’approfondissement du partenariat stratégique global.

Adressant ses salutations et ses vœux de santé au secrétaire général To Lam, au président de la République Luong Cuong et aux hauts dirigeants vietnamiens, le président Vladimir Poutine a adressé ses félicitations pour le succès du 14e Congrès du Parti communiste du Vietnam, ainsi que des élections de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires à tous les niveaux. Il s’est déclaré convaincu qu’avec les orientations stratégiques définies lors de ce congrès, le Vietnam poursuivra son développement dynamique, atteindra ses objectifs à l’horizon 2030 et 2045 et renforcera sa position et son rôle sur la scène internationale.

Le président Vladimir Poutine a souligné que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh, premier dirigeant vietnamien de haut rang à se rendre en Russie après le 14e Congrès du Parti, revêt une importance particulière pour la poursuite et le renforcement de la coopération bilatérale. Il a également salué les contributions significatives et l’attachement du Premier ministre aux relations entre les deux pays, le qualifiant d’ami proche de la Russie et de camarade de confiance.

Le président russe a affirmé que son pays est prêt à intensifier la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, tout en souhaitant l’élargir à de nouveaux secteurs correspondant aux besoins de développement du Vietnam et aux atouts de la Russie, tels que les énergies nouvelles, la transition verte, la transformation numérique, la santé et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a, de son côté, affirmé que le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachent une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Il a exprimé la volonté d’approfondir les relations bilatérales, de valoriser les traditions existantes et d’exploiter les atouts de chaque partie, tout en promouvant une coopération fondée sur l’égalité et le bénéfice mutuel, au service du développement des deux pays et dans l’intérêt de leurs peuples.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le président Vladimir Poutine est un grand ami ayant apporté d’importantes contributions à l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie, contribuant à promouvoir des relations bilatérales plus étroites et plus fortes. Il s’est déclaré satisfait de la dynamique positive de ces relations, notamment à la suite de la visite officielle en Russie du secrétaire général To Lam en mai 2025 et de l’entretien téléphonique entre les deux dirigeants immédiatement après le 14e Congrès national du Parti, qui ont contribué à définir des orientations stratégiques et à insuffler un nouvel élan à la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement très positif de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Russie, marquée par des échanges de haut niveau réguliers, une croissance soutenue des échanges commerciaux et un essor des échanges entre les peuples. De plus en plus de touristes russes se rendent au Vietnam, tandis que la Russie accueille un nombre croissant d’étudiants vietnamiens.

Ils ont procédé à un échange approfondi sur les besoins et les potentiels de chaque pays, identifiant les axes prioritaires et les orientations majeures de la coopération bilatérale pour la période à venir. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat stratégique global Vietnam-Russie, considéré comme une priorité stratégique de long terme pour les deux pays.

Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de consolider la confiance politique par le maintien des échanges de haut niveau et à tous les niveaux, à travers les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement, des organes législatifs, des collectivités locales, des entreprises et des échanges entre les peuples. Ils ont convenu de préserver l’efficacité des mécanismes de coopération existants, tout en étudiant la mise en place de nouveaux mécanismes.

Sur le plan économique, les deux parties se sont engagées à intensifier la coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, à faciliter les activités des entreprises, à renforcer les connexions entre celles-ci, à diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’à lever les obstacles institutionnels, de paiements et de transports, en vue de promouvoir un commerce bilatéral plus équilibré et durable.Les deux parties ont identifié l’énergie, notamment le pétrole et le gaz, les sciences et technologies, l’innovation et le développement des infrastructures comme des domaines prioritaires. Elles ont salué les progrès des deux pays dans la conclusion et la signature de l’accord sur la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuan 1 au Vietnam, conformément aux normes internationales de sécurité et d’efficacité. Le président Vladimir Poutine a affirmé qu’il s’agit d’un axe de coopération majeur, contribuant à la sécurité énergétique et au développement durable. Il chargerait le gouvernement russe d’accélérer la mise en œuvre des prochaines étapes et de lancer rapidement le projet, afin qu’il devienne un nouveau symbole de l’amitié Vietnam–Russie dans la nouvelle ère.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération dans les domaines des technologies militaires, de la sécurité, des sciences et des technologies. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de renforcer la coopération dans des secteurs tels que les sciences fondamentales, les technologies de pointe, la biomédecine et l’aérospatial, en s’appuyant notamment sur l’expérience du Centre tropical Vietnam-Russie.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges entre les peuples, de faciliter la mobilité des citoyens et de développer le tourisme. Le président russe a chargé son ministère des Affaires étrangères d’examiner la possibilité d’exempter de visa les citoyens vietnamiens. Les deux parties ont également décidé d’augmenter le nombre de bourses destinées aux étudiants vietnamiens en Russie.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et au sein de l’ASEAN, afin de contribuer activement à la paix, à la coopération et au développement dans la région comme le monde.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le président Vladimir Poutine à effectuer une visite au Vietnam à un moment approprié, invitation que ce dernier a acceptée.

Cette rencontre marque la dernière activité du Premier ministre dans le cadre de sa visite officielle en Russie du 22 au 25 mars, à l’invitation de son homologue russe Mikhaïl Michoustine. Le même jour, il a quitté Moscou, concluant avec succès sa mission. -VNA/VI