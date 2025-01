Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président polonais Andrzej Duda au palais présidentiel, à Varsovie. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président polonais Andrzej Duda au palais présidentiel, à Varsovie le 16 janvier après-midi (heure locale) dans le cadre de sa visite officielle dans le pays européen.

Le président Andrzej Duda a hautement apprécié la visite officielle de Pham Minh Chinh et de la délégation de haut rang du gouvernement vietnamien qui a lieu au moment où les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1950-2025). Il s'est déclaré convaincu que cette visite créerait un tournant pour promouvoir davantage le partenariat global Pologne-Vietnam. Le président a hautement apprécié le rôle du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.

Le président Andrzej Duda a rappelé les bons souvenirs de sa visite au Vietnam en 2017 et de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'occasion du Forum économique mondial à Dalian, en Chine, en juin 2024. Il s'est réjoui de l'évolution positive des relations entre les deux pays ces derniers temps, affirmant que la Pologne considère toujours le Vietnam comme son partenaire le plus important en Asie du Sud-Est et souhaite développer des liens de coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité la Pologne pour ses réalisations impressionnantes dans le processus de développement socio-économique et d'intégration européenne, et apprécié les contributions du président Andrzej Duda à la Pologne. Il a respectueusement transmis les salutations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam To Lam, du président de l'État Luong Cuong et du président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man au président Duda.

Pham Minh Chinh a annoncé les résultats de l'entretien très fructueux avec le Premier ministre Donald Tusk et souligné que le peuple vietnamien n'oubliera jamais le soutien précieux de la Pologne, tant pendant la lutte pour l'indépendance nationale que dans le processus actuel de développement du pays.

Selon lui, dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, le Vietnam apprécie et souhaite toujours renforcer les relations avec ses amis traditionnels de la région de l'Europe centrale et orientale, dont la Pologne est l'un des principaux partenaires prioritaires.

Lors de l'entrevue, les deux dirigeants ont exprimé leur joie devant le développement positif des relations entre le Vietnam et la Pologne dans de nombreux domaines, de sorte que les relations entre les deux pays sont plus intenses, plus étendues, plus complètes et plus inclusives. Les deux pays ont maintenu des échanges de délégations à tous les niveaux et par divers canaux du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et la diplomatie populaire.

L'économie et le commerce sont devenus un point fort important de la coopération bilatérale. Le chiffre d'affaires des échanges bilatéraux a atteint plus de 3 milliards de dollars en 2024, faisant de la Pologne le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale.

La coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la culture, du tourisme et de l'agriculture a continué de progresser de manière importante. Le président polonais a salué la décision du Vietnam de supprimer les visas pour les citoyens polonais en 2025, considérant cette mesure comme une force motrice pour promouvoir le tourisme et les échanges entre les peuples des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à multiplier les rencontres et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, pour renforcer la confiance politique et la compréhension mutuelle, servant de base pour élever bientôt les relations Vietnam-Pologne à un niveau stratégique.

Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Elles ont convenu d'encourager les entreprises polonaises à promouvoir les investissements au Vietnam dans les domaines où la Pologne possède des atouts tels que la transformation numérique, les produits pharmaceutiques, l'industrie alimentaire, l'industrie manufacturière et de transformation, l'exploitation et la transformation des minéraux. Le président polonais a affirmé son soutien à la ratification rapide de l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Le président Duda a proposé aux deux parties de se coordonner étroitement pour mettre en œuvre les accords conclus lors de la visite du Premier ministre vietnamien, en tirant le meilleur parti du potentiel et des avantages existants pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans des domaines clés.

En outre, Andrzej Duda a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne à la Pologne. Dans le même temps, Pham Minh Chinh a émis son espoir que la communauté sera bientôt reconnue comme un groupe ethnique minoritaire de Pologne pour continuer à s'intégrer profondément dans le pays.

Les deux dirigeants ont convenu que les deux pays continueraient à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations Unies et dans le cadre de coopération ASEAN-UE, pour contribuer à la paix, à la coopération et au développement dans les régions et dans le monde.

A cette occasion, Pham Minh Chinh a respectueusement transmis l'invitation du président vietnamien Luong Cuong au président Andrzej Duda de se rendre à nouveau prochainement au Vietnam. -VNA/VI