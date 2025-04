Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le plus haut dirigeant chinois

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à Hanoï le 14 avril, la qualifiant de plus importante rencontre de haut niveau dans les relations bilatérales cette année.

Il a exprimé sa satisfaction pour les quatre visites de Xi Jinping au Vietnam en sa qualité de secrétaire général du Parti et président chinois, estimant que cette étape historique offrirait une orientation stratégique et un nouvel élan au renforcement des liens entre les deux Partis et les deux pays.

Soulignant les récents progrès socio-économiques du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l'engagement du pays envers ses "trois percées stratégiques" et son approche du "quatuor stratégique", qui privilégient les avancées scientifiques et technologiques, un système administratif allégé et efficace, la croissance du secteur privé et une économie indépendante, autonome et intégrée à l'échelle mondiale.

Le Vietnam considère systématiquement le développement de ses relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam est déterminé à promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine, porteuse d'une importance stratégique.

Pour entretenir les relations bilatérales, Pham Minh Chinh a proposé de renforcer la confiance politique afin de guider les relations globales, de maintenir des échanges réguliers entre les hauts dirigeants du Parti et de l'État, et d'institutionnaliser les contacts entre les deux Premiers ministres. Il a plaidé pour une coopération renforcée en matière de défense et de sécurité nationales, et a appelé à un soutien mutuel dans le cadre multilatéral.

Il a exhorté les deux pays à améliorer la qualité et l'efficacité de leur coopération pratique, notamment dans le développement ferroviaire, en privilégiant les accords de crédit, le transfert de technologie et la formation professionnelle. Il a proposé la signature rapide d'un accord de prêt d'APD pour démarrer la construction de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong en 2025, parallèlement au développement d'autres axes clés tels que Dông Dang-Hanoï et Mong Cai-Ha Long-Hai Phong. Il a également appelé à une croissance commerciale équilibrée et durable, exhortant la Chine à faciliter un meilleur accès au marché pour les produits agricoles et autres biens vietnamiens.

Le dirigeant a appelé à un partenariat accéléré pour développer de nouvelles forces productives, en mettant l'accent sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique. Il a souligné l'importance de lancer des projets emblématiques de grande envergure au Vietnam, de créer de nouvelles références en matière de coopération environnementale et financière, d'approfondir la collaboration dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme et de l'aviation, tout en renforçant les échanges et la coordination au sein des cadres multilatéraux.

Le Premier ministre vietnamien a également proposé que les deux parties continuent de construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement, et de maintenir la paix et la stabilité en mer, créant ainsi un environnement favorable au développement de chaque pays. Il a souligné la nécessité de respecter les perceptions communes de haut niveau, de gérer efficacement et de résoudre les désaccords de manière appropriée dans un esprit d'amitié et de respect mutuel, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA

Pour sa part, Xi Jinping s'est réjoui d'avoir choisi le Vietnam comme première destination de sa visite à l'étranger en 2025, affirmant que cette décision témoigne pleinement de la haute estime que le Parti et le gouvernement chinois accordent aux relations sino-vietnamiennes et à l'amitié entre les peuples des deux pays.

S'exprimant sur la forte dynamique du processus de "Doi moi" (Renouveau) du Vietnam, Xi Jinping a félicité le Vietnam pour ses réalisations importantes en matière de développement socio-économique, notamment sa croissance économique élevée et stable. Il a également souhaité au Vietnam plein succès dans l'organisation du 14e Congrès national du Parti, ouvrant ainsi le pays vers une ère de prospérité et de croissance.

Le dirigeant chinois a affirmé que le Parti et le gouvernement chinois considéraient toujours le Vietnam comme une priorité dans leur diplomatie de voisinage. Il a réitéré le ferme soutien de la Chine à la voie du socialisme du Vietnam, adaptée à sa situation spécifique, affirmant que la Chine est prête à travailler avec le Vietnam pour bâtir une communauté d'avenir partagé entre les deux pays, guidée par les six orientations majeures, contribuant ainsi au progrès de l'humanité.

Il s'est réjoui des résultats positifs obtenus lors de son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, notant que les deux parties ont également signé plus de 40 accords de coopération, couvrant des domaines substantiels et complets, ce qui a généré de nombreux résultats fructueux lors de cette visite.

Il a hautement apprécié les propositions du Premier ministre vietnamien visant à renforcer les relations entre les deux partis et les deux pays, exprimant son espoir que les deux parties exploiteront pleinement les mécanismes d'échange existants.

Xi Jinping a affirmé la volonté de la Chine d'accroître les importations de produits agricoles vietnamiens et d'encourager les entreprises chinoises à accroître leurs investissements de qualité au Vietnam.

Il a suggéré aux deux parties d'organiser efficacement des activités dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Chine-Vietnam 2025, de lancer des itinéraires touristiques et de renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation et de la santé afin d'apporter des bénéfices tangibles aux populations des deux pays. Il a également appelé les ministères et secteurs concernés des deux pays à mettre en œuvre activement des projets de coopération, à gérer efficacement les divergences sur la base de perceptions communes de haut niveau, à promouvoir la coopération maritime et à maintenir conjointement la paix et la stabilité dans la région et dans le monde. -VNA/VI