Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le gouverneur général d'Australie, David Hurley. Photo: VNA

Le partenariat stratégique Vietnam-Australie a connu un développement fructueux, notamment dans l'économie et le commerce, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une entrevue avec le gouverneur général d'Australie, David Hurley, le 4 avril à Hanoï.



Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 15,7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse annuelle de près de 27%. L'Australie est devenue le 7e partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est désormais le 10e partenaire commercial de l'Australie.



Le Premier ministre a demandé à l'Australie de créer des conditions plus favorables à l'accès des produits agricoles et aquatiques vietnamiens à son marché.



Le chef du gouvernement a encouragé les entreprises et les fonds d'investissement australiens à venir investir au Vietnam dans des domaines tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, les télécommunications, la finance-banque, l'éducation, l'agriculture de haute technologie, la transformation numérique, l'exploitation minière, l'aviation, le tourisme…



Il a également demandé à l'Australie de soutenir le Vietnam dans la formation, l'amélioration des compétences en anglais, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme, la criminalité économique, la criminalité liée à la drogue ou aux hautes technologies, la cybersécurité, etc.

Entrevue entre le Premier ministre et le gouverneur général d'Australie. Photo: VNA

Pour sa part, le gouverneur général d'Australie, David Hurley, a suggéré que les deux parties intensifient leur coopération dans l'éducation, le tourisme, l'agriculture, l'échange entre les peuples. Il a en outre affirmé que l'Australie soutiendrait le Vietnam pour atteindre l'objectif "zéro émission nette" d'ici 2050.



David Hurley a par ailleurs affirmé le soutien de son pays au point de vue de l'ASEAN sur la Mer Orientale. Selon lui, les parties doivent s'efforcer de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, respecter le droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de mer de 1982, mettre en œuvre pleinement et efficacement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et conforme au droit international.



A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité son homologue australien à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun en 2023.