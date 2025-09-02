Báo Ảnh Việt Nam

Entrevue entre le PM vietnamien Pham Minh Chinh et le président russe Vladimir Poutine

En marge du Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) 2025 et de sa visite de travail en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 1er septembre à Tianjin le président russe Vladimir Poutine.
  Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) rencontre le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA  

Le chef du gouvernement vietnamien a transmis les salutations des hauts dirigeants du Parti et de l’Etat du Vietnam au président Poutine. Il a remercié la Russie pour ses félicitations à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale vietnamienne du 2 septembre, ainsi que pour l’envoi d’une délégation du Conseil de la Fédération (Russie) et d’une unité militaire participant aux cérémonies commémoratives au Vietnam.

Lors de la rencontre entre Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à gauche) et le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA 



Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance au partenariat stratégique intégral et à l’amitié traditionnelle avec la Russie, considérée comme l’un de ses partenaires importants de premier rang. 

Les deux dirigeants se sont félicités des avancées récentes des relations bilatérales, en particulier depuis la visite officielle du secrétaire général du Parti Tô Lâm en mai dernier. Ils ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des accords conclus lors des rencontres de haut niveau et de renforcer la coopération dans les domaines économique, commercial, de l’investissement, de la culture, du tourisme et des échanges populaires. 

Dans la même soirée, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont quitté Tianjin pour Hanoï, concluant avec succès leur mission en Chine. -VNA/VI

Discours du SG du Parti Tô Lâm à la cérémonie nationale de célébration des 80 ans de la Fête nationale

