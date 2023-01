Entrevue entre le PM vietnamien et le président de l’AN lao à Vientiane

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale lao (AN) Saysomphone Phomvihane ont affirmé qu'ils chérissaient toujours et accordaient la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux pays.

Lors de leur rencontre à Vientiane le 11 janvier. Photo: VNA

Lors de leur rencontre à Vientiane le 11 janvier, les deux dirigeants se sont réjouis du développement des relations bilatérales dans tous les domaines malgré les impacts du COVID-19, notamment leurs organes législatifs ont maintenu des rencontres de haut niveau, des séminaires thématiques, des échanges d'expériences et des échanges mutuels, la coordination et le soutien dans les forums parlementaires internationaux et régionaux.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite officielle au Laos a salué les réalisations importantes et significatives réalisées par le Parti, l'État et le peuple lao dans le processus de construction et de développement national.



Le dirigeant vietnamien a salué les résultats de la visite officielle du président de l’AN Saysomphone Phomvihane au Vietnam en décembre 2021, ce qui contribue au renforcement des relations solides entre les deux AN et au succès de l'Année d'amitié et de solidarité Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2022.



Pour sa part, le président de l’AN Saysomphone Phomvihane a exprimé sa volonté de resserrer constamment la coopération entre les deux organes législatifs, notamment leur coordination efficace et la mise en œuvre d'activités d'inspection conjointes au service d'une meilleure mise en œuvre des accords de coopération de haut niveau des deux nations.



Il a suggéré que les deux parties continuent à renforcer leurs échanges et partages d'expériences professionnelles, l’organisation de conférences et séminaires connexes et à coopérer et se soutenir dans les forums parlementaires régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) .



Appréciant le grand soutien et l'assistance du Vietnam au Laos au cours des dernières années, notamment la construction de la Maison de l’AN du Laos, le président de l’AN Saysomphone Phomvihane a souligné son soutien à l'amélioration et à l'approfondissement constants de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux nations.-