Entrevue entre le PM russe et le président de l’AN vietnamienne

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân (droite) et le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine. Photo : VNA

Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a reçu ce mardi 14 janvier, à Hanoï, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, en visite officielle de deux jours au Vietnam.



Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a exprimé le souhait de collaborer avec les deux gouvernements pour lever les obstacles institutionnels à la coopération bilatérale. Il a souligné que le Vietnam, en tant que membre responsable de l’ASEAN, soutient la présence accrue de la Russie en Asie-Pacifique et se tient prêt à renforcer les liens entre la Russie et l’Asie du Sud-Est.



Le président de l’Assemblée nationale a également invité la Russie à contribuer activement à la paix, au développement et à la prospérité de la région. Il a affirmé l’engagement du Vietnam à promouvoir une coopération bilatérale plus profonde et efficace, tout en sollicitant le soutien de Moscou pour les positions de l’ASEAN sur le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



De son côté, le Premier ministre russe a réaffirmé l’importance du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a salué la dynamique des échanges économiques et commerciaux et exprimé la volonté de la Russie d’intensifier la coopération dans tous les domaines, en particulier entre les localités et les entreprises des deux nations.



Les deux dirigeants ont convenu que les relations politiques et diplomatiques entre le Vietnam et la Russie se renforcent avec une grande confiance mutuelle, notamment grâce à la coopération interparlementaire, qui constitue une base solide pour élargir la coopération bilatérale.



Selon Trân Thanh Mân, en tant que membre responsable de l’ASEAN, le Vietnam soutient la Fédération de Russie dans ses efforts pour accroître sa présence en Asie-Pacifique et renforcer la coopération avec l’ASEAN. Le Vietnam se déclare prêt à jouer le rôle de pont pour promouvoir les relations entre la Fédération de Russie et les pays de l’ASEAN.



Il espère également que la Russie apportera des contributions positives au développement, à la paix et à la prospérité commune dans la région, tout en soutenant la position de l'ASEAN et du Vietnam en faveur d’un règlement pacifique des différends en Mer Orientale, sủ la base du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Enfin, Trân Thanh Mân a remercié la Russie pour son soutien à la communauté vietnamienne sur son territoire et a souhaité une meilleure coordination entre les deux pays pour promouvoir le commerce bilatéral. - VNA/VI