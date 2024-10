Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le Sultan de Brunei au Laos

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré le 9 octobre à Vientiane, au Laos, le Sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah, en marge des 44e et 45e Sommets de l'ASEAN.

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le sultan Bolkiah d'avoir envoyé un message de sympathie et de l''aide d'urgence pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences du typhon Yagi, soulignant qu'il s'agissait d'une démonstration claire de l'amitié et du partage entre les dirigeants et les peuples des deux pays.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction de constater que le partenariat intégral Vietnam-Brunei a continué à maintenir une dynamique de développement positive. Ils ont convenu d'approfondir la relation bilatérale de manière plus pratique, contribuant à la construction d'une communauté de l’ASEAN forte, résiliente et durable.

En ce qui concerne les axes de coopération à venir, les deux dirigeants ont convenu d'accroître les échanges de délégations de haut niveau, de coordonner le déploiement efficace des mécanismes de coopération bilatérale et du programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat intégral Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que Brunei prête attention et crée des conditions favorables à l'octroi de licences aux navires de pêche et aux pêcheurs vietnamiens pour exploiter les fruits de mer au Brunei, de prolonger prochainement le protocole d'accord sur la coopération concernant l'utilisation de la hotline pour échanger des informations afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le Sultan de Brunei a affirmé qu'il organiserait bientôt une visite d'État au Vietnam et a convenu d'approfondir davantage les relations amicales avec le Vietnam, de renforcer la coopération dans le commerce, l'agriculture, la pêche, le pétrole et le gaz. Le Sultan a également hautement apprécié que les deux pays signent bientôt un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du Halal, convenant de promouvoir la coopération et la participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits et aliments Halal.

Les deux dirigeants ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant de maintenir la solidarité, l'unité et le rôle central de 'ASEAN dans la région, d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de l'aviation en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de parvenir bientôt à un code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient conformément au droit international, notamment l CNUDM de 1982.- VNA/VI