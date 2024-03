Entrevue entre le PM Pham Minh Chinh et le président du Parlement de Finlande

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 25 mars à Hanoï une entrevue avec le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-Aho, en visite officielle au Vietnam à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Le PM Pham Minh Chinh (droite) et le président du Parlement de Finlande, Jussi Halla-Aho. Photo : VNA

Pham Minh Chinh a proposé que le Parlement de Finlande soutienne le retrait par la Commission européenne (CE) du "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens, et exhorte les organes législatifs des pays membres de l'UE qui ne ratifient pas encore l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'Union européenne (EVIPA) à le ratifier rapidement.

Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré que les deux parties recherchent de nouveaux potentiels de coopération dans la formation professionnelle, partagent leurs expériences dans la construction d'un système éducatif de haute qualité et favorisent les échanges d'étudiants.

En outre, il a demandé à la Finlande de continuer de créer des conditions favorables aux Vietnamiens sur son sol.

De son côté, le président du Parlement finlandais a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme le partenaire économique le plus important au sein de l'ASEAN. Selon lui, la Finlande est en train de mettre en œuvre un programme de promotion des talents et salue l’arrivée des travailleurs hautement qualifiés et des étudiants vietnamiens pour y travailler et faire des études.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les échanges de délégations et les contacts de haut niveau afin d'accroître la confiance politique, de renforcer la coopération étroite dans les forums multilatéraux pour la stabilité, la paix et le développement durable.

En matière de coopération économique, les deux parties ont décidé de continuer de favoriser les liens entre entreprises et investisseurs, de tirer pleinement parti des avantages de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

S’agissant de la coopération au développement, les deux parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord-cadre entre les deux gouvernements concernant les projets financés dans le cadre du programme d'investissement public finlandais, en se concentrant sur les priorités visant à renforcer la compétitivité du secteur privé, à développer l’économie du savoir, à répondre aux défis en matière de développement durable et de changement climatique, à promouvoir le développement durable dans le delta du Mékong.

En ce qui concerne les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties ont souligné l’importance de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale, de résoudre les différends par des moyens pacifiques et de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA/VI