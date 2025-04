Entrevue entre le législateur suprême Trân Thanh Mân et le leader chinois Xi Jinping

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân a eu lundi 14 avril à Hanoi une entrevue avec le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a souligné que le Vietnam et la Chine sont des voisins proches qui entretiennent une amitié traditionnelle de longue date cultivée par des générations de dirigeants et de peuples vietnamiens et chinois.

La quatrième visite d’État au Vietnam du camarade Xi Jinping en tant que plus haut dirigeant du Parti et de l’État chinois démontre non seulement l’importance attachée à la relation de coopération globale entre les deux pays, mais marque un jalon important, ouvrant une nouvelle étape dans la consolidation et le développement de la relation caractérisée par la camaraderie et la fraternité, a-t-il déclaré.

Il s’est réjoui des réalisations riches et des conceptions importantes conclues par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et le secrétaire général et président chinois Xi Jinping lors de leur entretien à Hanoi, notamment les idées directrices au niveau stratégique et des orientations globales pour approfondir le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagée de portée stratégique entre les deux pays.

Le législateur suprême vietnamien a affirmé que l’Assemblée nationale du Vietnam allait appréhenser profondément et se coordonner étroitement avec l’Assemblée populaire nationale de Chine pour promouvoir leur rôle législatif et pousser la concrétisation d’importantes conceptions communes entre les deux secrétaires généraux.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a indiqué avoir des rencontres efficaces avec le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il s’est réjoui des grandes réalisations que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont accomplies en près de 40 ans de rénovation et a ressenti la base solide des relations d’amitié entre les deux Partis et les deux pays.

Il a déclaré que les deux pays entrent dans une étape clé de leur développement stratégique et doivent se coordonner pour approfondir la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, ajoutant une énergie positive et stable au développement du monde.

Trân Thanh Mân a affirmé que la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine est devenue un pilier important, contribuant à construire une base solide pour le développement durable des relations bilatérales.

Il a hautement apprécié le rôle du canal de coopération parlementaire dans la promotion du dialogue stratégique, le partage d’expériences législatives, la surveillance et la décision sur les questions majeures, renforçant ainsi la confiance politique et facilitant les initiatives de coopération entre les deux pays.

Le législateur suprême vietnamien a souligné que les organes législatifs jouent un rôle de plus en plus important dans la cause de la construction du socialisme et du développement socio-économique de chaque pays.

L’Assemblée nationale du Vietnam continuera de collaborer étroitement avec l’Assemblée populaire nationale de Chine par le biais de mécanismes tels que des échanges de délégations de haut niveau, des comités spécialisés, des groupes d’amitié parlementaires et des forums parlementaires multilatéraux ; servant de pont important qui rapproche les voix des deux peuples et renforçant ainsi les fondements sociaux des relations entre le Vietnam et la Chine, a-t-il plaidé.

Le secrétaire général et président Xi Jinping a convenu que les deux parties devaient accroître les échanges par l’intermédiaire des canaux du Parti, de l’Assemblée nationale, de la Conférence consultative politique du peuple chinois/Front de la Patrie, partager leurs expériences législatives et construire conjointement un corridor juridique solide pour les grands projets de coopération, notamment la coopération dans la construction de trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays.

Il a espéré que les organes spécialisés des deux assemblées nationales renforcent leur échange d’expériences dans la construction d’un État de droit socialiste et le développement de la démocratie populaire à processus complet; promeuvent leur échanges juridiques ; prennent en héritage et promeuvent la tradition de coopération entre les deux Partis et la solidarité entre les peuples des deux pays ; renforcent leur coopération multilatérale; contrôlent efficacement les désaccords maritimes, sans cesse consolidant et promouvant les relations de bon voisinage et enrichissant ainsi les connotations de la communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique.

Exprimant son accord avec les propositions du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, il a affirmé son soutien à l’Assemblée populaire nationale de Chine pour renforcer les échanges et la coopération avec l’Assemblée nationale du Vietnam et s’est félicité d’une visite en Chine du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân pour renforcer les échanges entre les organes législatifs des deux pays. – VNA/VI