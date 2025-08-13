Entrevue entre le leader du PCV Tô Lâm et le président de l’AN sud-coréenne Woo Won Sik

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm a eu, dans l’après-midi du 12 août à Séoul, une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Sik.

Le président de l’Assemblée nationale Woo Won Sik a exprimé sa conviction que cette visite donnerait un nouvel élan, contribuant à promouvoir et à approfondir davantage encore les relations de Partenariat stratégique intégral République de Corée – Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a remercié l’Assemblée nationale et le peuple sud-coréens pour l’accueil chaleureux et solennel réservé à la haute délégation du Parti et de l’État du Vietnam. Il a transmis les salutations du président de l’Assemblée nationale vietnamienne Trân Thanh Mân et des dirigeants de haut rang du Vietnam à son homologue sud-coréen.

Lors de l'entrevue. Photo : VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa confiance que la République de Corée poursuivra son développement vigoureux, remportera de nouveaux succès et consolidera sa position tant dans la région que dans le monde, l’Assemblée nationale y jouant un rôle particulièrement important en tant qu’organe législatif suprême.

Pour sa part, Woo Won Sik s’est dit convaincu qu’avec son potentiel et sa détermination, le Vietnam continuera de progresser rapidement et atteindra d’ici 2045 l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement florissant des relations bilatérales dans tous les domaines et ont exprimé leur volonté de porter la coopération Vietnam – République de Corée à un niveau plus substantiel, en adéquation avec le Partenariat stratégique intégral et le potentiel considérable des deux pays, la coopération parlementaire jouant un rôle essentiel.

Ils ont hautement apprécié les résultats positifs de la coopération interparlementaire et sont convenus de renforcer le rôle des Assemblées nationales dans la coordination et le suivi de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements, ainsi que dans la promotion de liens économiques substantiels, efficaces et complets. Le secrétaire général Tô Lâm a proposé de poursuivre la mise en œuvre intégrale des accords de coopération parlementaire, de multiplier les échanges et visites de haut niveau, les rencontres entre parlementaires, y compris les jeunes députés, et de valoriser le rôle des groupes parlementaires d’amitié.

Il a également suggéré une coopération étroite dans le cadre des mécanismes bilatéraux et multilatéraux, notamment en facilitant l’accès des produits phares vietnamiens au marché sud-coréen, afin d’atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030 ; de renforcer la coopération en matière de travail et de formation de ressources humaines qualifiées ; et de créer des conditions favorables à l’intégration et à la vie de la communauté vietnamienne en République de Corée, y compris la possibilité pour des Vietnamiens de devenir députés à l’Assemblée nationale sud-coréenne.

Les deux parties ont également échangé sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, affirmant leur soutien mutuel dans les mécanismes et forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Organisation des Parlements asiatiques pour la paix (AAPP), et convenu de renforcer la coopération entre partis politiques en Asie. Elles ont partagé une vision commune sur la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi que sur le règlement pacifique des différends maritimes conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). - VNA/VI