Entrevue entre David Hurley et Vuong Dinh Huê

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a eu mardi à Hanoï une entrevue avec le gouverneur général d’Australie, David Hurley en visite d’Etat au Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (droite) et le gouverneur général d’Australie, David Hurley en visite d’Etat au Vietnam. Photo : VNA

Lors de l’entrevue, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê a affirmé que le renforcement de la confiance politique est une base importante pour promouvoir le développement des relations entre les deux pays dans des domaines tels que la politique, la diplomatie, la défense-sécurité, l'investissement, la culture, le tourisme et la diplomatie interpersonnelle.

Vuong Dinh Huê a exprimé son espoir que le gouverneur général continuera à prêter attention et à promouvoir la coopération des pays en matière de défense et de sécurité et aider le Vietnam à rejoindre la force de maintien de la paix de l'ONU.

Le Vietnam souhaite que les deux parties promeuvent un commerce durable et équilibré, l'Australie facilitant l'importation de produits agricoles vietnamiens et vice versa, a-t-il noté.

Photo : VNA

Le haut législateur a également proposé à David Hurley de promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la technologie agricole et du travail pendant les vacances, et d'encourager les travaux conjoints entre les localités des deux nations.

Il a apprécié l'intérêt de l'Australie pour le mécanisme de coopération de la sous-région du Mékong, et l'Australie pour avoir soutenu la candidature du Vietnam à un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025, et partagé de nombreux points de vue similaires avec le pays d'Asie du Sud-Est lors de forums régionaux et internationaux.

À cette occasion, par l'intermédiaire du gouverneur général d’Australie, Vuong Dinh Huê a invité la présidente du Sénat, Sue Lines, et le président de la Chambre des représentants, Milton Dick, à effectuer une visite au Vietnam.

Pour sa part, David Hurley a souligné l'importance des échanges entre les peuples et a noté que les deux parties ont construit une base très solide pour le développement des relations bilatérales, notamment via la stratégie de renforcement de leur coopération économique.



Il a déclaré que l'Australie soutenait la position de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale, la centralité du bloc et son approche pour résoudre les problèmes régionaux.



Il a convenu que les parties concernées devraient s'efforcer de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, respecter la souveraineté nationale et le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982 et mettre en œuvre sérieusement la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et élaborer un code de conduite efficace et juridiquement contraignant dans les eaux (COC) conformément au droit international.



Concernant les informations de Vuong Dinh Huê sur un certain nombre de nouveaux domaines de coopération entre les organes législatifs vietnamiens et australiens pour perfectionner les institutions juridiques telles que celles au service de la transformation numérique, de la transition énergétique équitable et de la réponse au changement climatique, le gouverneur général a déclaré qu'il s'agissait de domaines importants apportant des avantages aux deux côtés.



Il est nécessaire d'y prêter attention et d'apprendre des expériences passées, en les prenant comme un point d'appui solide pour fortifier la relation de coopération bilatérale, a-t-il souligné.



Une délégation du comité sénatorial australien pour le développement de la coopération régionale se rendra prochainement au Vietnam, a déclaré David Hurley, ajoutant que les parties trouveront conjointement des moyens de promouvoir les relations et fourniront des orientations pour renforcer davantage la collaboration.